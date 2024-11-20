Всі вантажать STALKER. 2: українці "поклали" швидкість мережі деяких провайдерів

Через масове завантаження довгоочікуваної гри у багатопотоковому режимі на зовнішніх магістральних каналах спостерігається перевантаження. Зниження швидкості доступу до Інтернету може торкнутися всіх абонентів, кажуть провайдери.

У різних містах України фіксується зменшення швидкості домашнього інтернету. Все через те, що о 18:00 вийшла довгоочікувана українська гра S.T.A.L.K.E.R. 2 і її фанати заходилися її скачувати, що перевантажило мережу деяких провайдерів.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 викликав справжню аномалію. Через масове завантаження довгоочікуваної гри у багатопотоковому режимі на зовнішніх магістральних каналах наших партнерів зараз спостерігається перевантаження. Зниження швидкості доступу до Інтернету може торкнутися всіх абонентів. Проблема, на жаль, поза нашим прямим впливом", — йдеться в повідомленні одеського провайдера "Тенет".

Харківський провайдер Triolan.Me теж повідомляє про зниження швидкості через скачування гри абонентами.

"Наразі спостерігається тимчасове зниження швидкості інтернету за всіма напрямками. Це пов’язано з підвищеним навантаженням на канали через масовий інтерес до виходу гри "S.T.A.L.K.E.R.", — йдеться в повідомленні.

Натомість у "Київстар" виданню Forbes заявили, що у них зі швидкістю все нормально, і їхні абоненти не помітили жодних перепадів.

"Наші абоненти користуються гігабітною швидкістю, особливо геймери, тож завдяки цьому швидкість завантаження відеоігор може зменшуватись мінімально, що не дуже помітно для абонентів", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що розробники компанії Nvidia провели тестування можливостей нових відеокарт для гри S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl. В компанії повідомили, що оновлення 566.14 вже доступне для завантаження через GeForce Experience або фірмовий додаток NVIDIA App, який сьогодні виходить зі стадії бета-тестування.