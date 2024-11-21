"Гораздо естественнее": иностранные критики советуют играть в Stalker 2 с украинской озвучкой

Главный герой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Скиф, по мнению западных обозревателей, на английском звучит как "персонаж банального боевика", тогда как украинский лучше передает глубину его личности.

Вчера состоялся релиз долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской компании-разработчика GSC Game World. Англоязычные обозреватели, которые уже провели несколько десятков часов в дорелизной версии, высоко оценивают качество украинской озвучки и рекомендуют иностранцам выбирать именно ее, пишет PC Gamer.

"Единственная вещь, которую вы должны в первую очередь сделать, чтобы хорошо провести время в игре: ради бога, переключите язык озвучки на украинский", — просит обозреватель Джошуа Воленс.

Журналист отметил, что на английском главный герой Скиф звучит как персонаж "пародии на пародию боевика". По его словам, украинский гораздо лучше подходит настроению игры и главному герою — уставшему от мира сталкеру-одиночке.

"Поэтому я прошу вас открыть настройки и переключить язык VO. Не переживайте, вы можете оставить субтитры на английском, я не прошу вас учить украинский, хотя это было бы впечатляюще. Просто попробуйте. Обещаю, вы поблагодарите меня позже", — обратился Воленс к иностранным читателям.

Также советует геймерам переключиться на украинскую "озвучку" Windows Central. Автор Брендан Лоури пишет, что более 40 часов провел в игре с украинской озвучкой и субтитрами.

"В конце концов, это родной язык разработчиков из GSC Game World, которые ее создали, и это также тот язык, который имеет наибольший смысл для игры, действие которой происходит в Чернобыльской зоне отчуждения в Украине", — сказал обозреватель.

Лоури отметил, что, на первый взгляд, английская "озвучка" может показаться "крутой". Однако поговорив с различными NPC он заметил, что голоса американских и западноевропейских актеров диссонируют с миром игры, который отражает украинскую восточноевропейскую культуру, и выбиваются из жуткой напряженной атмосферы. Главный герой Скиф на английском также показался журналисту героем банального боевика, "абсолютно плоским и безэмоциональным".

"Украинская озвучка в названии звучит гораздо естественнее и больше подходит для Зоны, особенно хорошо выполнена озвучка Скифа. Даже если вы, как правило, любитель дубляжей вместо субтитров, я настоятельно рекомендую открыть раздел "Игра" в настройках и попробовать украинскую озвучку. Обещаю, вам понравится", — написал Лоури.

Напомним, после релиза игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в 18:00 20 ноября украинцы "положили" скорость сети некоторых интернет-провайдеров. Магистральные каналы испытали критическую нагрузку из-за того, что фанаты франшизы одномоментно массово скачивали долгожданную новинку.

За несколько часов до официального релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 20 ноября появились первые отзывы на игру на платформе Metacritic. Игра получила среднюю оценку 72 из 100, версия для приставки Xbox — 81 из 100. Положительные отзывы составили 40%, нейтральные и смешанные — 28%, негативных было 4%. Игроки отметили качественную графику и атмосферу постапокалипсиса, однако жаловались на технические проблемы.

Фокус также выяснил, за что больше всего критиковали S.T.A.L.K.E.R. 2 игровые обозреватели. Чаще всего сетовали на сверхвысокие системные требования, непутевых мутантов и баги.