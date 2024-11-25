Луцкий тиктокер Торчило вышел к блокпосту с оскорбительным плакатом о ТЦК, детали (видео)

Впоследствии блогер Максим Торчило опубликовал видео с извинениями, наложив на него логотип Национальной полиции. В пресс-службе ведомства сказали, что парня не задерживали.

В Луцке тикток-блогер Максим Торчило стоял возле проезжей части на проспекте Соборности вечером 24 ноября с плакатом, на котором было написано: "Посигналь, если ТЦК ко*ли". В конце видео можно увидеть, как возле блогера останавливается машина патрульной полиции. Впоследствии Максим опубликовал извинения с логотипом Национальной полиции, однако впоследствии объяснил, что записал видео с извинениями самостоятельно.

Тиктокер Максим Торчило вышел с плакатом "Посигналь, если ТЦК ко*ли" возле ТЦ "Там Там" на проспекте Соборности в Луцке. Под конец видео к нему подъехал автомобиль полиции, и тот, кто снимал видео, сказал: "За нами едут". Сейчас на странице тиктокера этого видео нет.

Впоследствии Торчило опубликовал видео, в котором якобы просил прощения у ТЦК за то, что стоял возле блокпоста с оскорбительным плакатом, и обещал, что такого больше не повторится. На видео был наложен логотип Национальной полиции Украины.

В комментарии Волынским Новостям пресс-служба ГУНП в Волынской области сообщила, что правоохранители блогера не задерживали. Он записал видео самостоятельно, подделав логотип. Также в полиции сказали, что рассматривают вопрос о привлечении тиктокера к ответственности.

Позже тиктокер опубликовал еще одно видео, в котором объяснил, что полиция его не задерживала и к извинениям не принуждала, и видео он записал сам по своей воле.

"Все вы видели видео, оно распространилось по всем пабликам, Меня никто не заставлял извиняться. Это я извинился сам перед теми людьми, кого это оскорбило. Я еще раз извиняюсь", — сказал Максим.

Отметим, 25 ноября патрульная полиция Волынской области сообщала, что в городе Ковель произошла стрельба с участием силовиков. Стычка разгорелась между водителями двух автомобилей.

Также напомним, 19 ноября украинский ведущий и блогер Максим Узол рассказал, что получил повестку от ТЦК, и показал документ в сториз. Позже он сообщил, что из ТЦК его сразу отправили проходить военно-врачебную комиссию.