Луцький тіктокер Торчило вийшов до блокпоста з образливим плакатом про ТЦК, деталі (відео)

Згодом блогер Максим Торчило опублікував відео з вибаченнями, наклавши на нього логотип Національної поліції. У пресслужбі відомства сказали, що хлопця не затримували.

У Луцьку тікток-блогер Максим Торчило стояв біля проїжджої частини на проспекті Соборності ввечері 24 листопада із плакатом, на якому було написано: "Посигналь, якщо ТЦК ко*ли". Наприкінці відео можна побачити, як біля блогера зупиняється автівка патрульної поліції. Згодом Максим опублікував вибачення з логотипом Національної поліції, проте згодом пояснив, що записав відео з вибаченнями самостійно.

Тіктокер Максим Торчило вийшов із плакатом "Посигналь, якщо ТЦК ко*ли" біля ТЦ "Там Там" на проспекті Соборності в Луцьку. Під кінець відео до нього під'їхав автомобіль поліції, і той, хто знімав відео, промовив: "За нами їдуть". Наразі на сторінці тіктокера цього відео немає.

Згодом Торчило опублікував відео, в якому нібито просив вибачення у ТЦК за те, що стояв біля блокпоста з образливим плакатом, і обіцяв, що такого більше не повториться. На відео було накладено логотип Національної поліції України.

У коментарі Волинським Новинам пресслужба ГУНП у Волинській області повідомила, що правоохоронці блогера не затримували. Він записав відео самостійно, підробивши логотип. Також у поліції сказали, що розглядають питання щодо притягнення тіктокера до відповідальності.

Пізніше тіктокер опублікував ще одне відео, в якому пояснив, що поліція його не затримувала і до вибачень не примушувала, й відео він записав сам за своєю волею.

"Всі ви бачили відео, воно розповсюдилося по всіх пабліках, Мене ніхто не змушував вибачатися. Це я вибачився сам перед тими людьми, кого це образило. Я ще раз перепрошую", — сказав Максим.

Зазначимо, 25 листопада патрульна поліція Волинської області повідомляла, що в місті Ковель сталася стрільба за участю силовиків. Сутичка розпалилася між водіями двох автомобілів.

Також нагадаємо, 19 листопада український ведучий і блогер Максим Узол розповів, що отримав повістку від ТЦК, і показав документ у сторіз. Пізніше він повідомив, що з ТЦК його одразу відправили проходити військово-лікарську комісію.