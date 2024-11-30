Ображає поляків і мріє жити в Москві: Польща видворяє нібито українського тіктокера

Треш-стримеру Владиславу Олійниченку (Crawly) закидають звинувачення у ксенофобських висловлюваннях про поляків і "розбещенні польської молоді". Польські активісти стверджують, що він має громадянство України.

Блогера TikTok із псевдонімом Crawly депортують із Польщі після того, як він для нового відео стрибав по автомобілях на одному з паркувальних майданчиків у Варшаві та нібито бризнув у перехожого з вогнегасника. Стримера, справжнє ім'я якого Владислав Олійниченко, затримали 29 листопада та передали прикордонній службі, повідомляє RMF24.

Треш-стример Crawly кілька днів тому опублікував у мережі відео, на якому трощив автомобілі та забризкував із вогнегасника перехожих у центрі польської столиці. Поліція Варшави в коментарі Polsat News повідомила, що автомобілі, по яких стрибав Олійниченко, спеціально для відео привезли евакуаторами, і після перфомансу так само забрали. Проте правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення громадського порядку.

У п'ятницю 29 листопада речник Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Яцек Добжинський заявив, що 23-річного тіктокера Владислава Олійниченка затримали та планують депортувати з країни.

"Чоловіка передали офіцерам прикордонної служби, які на підставі його реєстрації в Шенгенської інформаційній системі вжили заходів щодо його видворення з Республіки Польща", – написав Яцек Добжинський.

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Польські журналісти повідомляють, що під час одного зі своїх стримів Олійниченко образливо висловлювався про поляків і казав, що хотів би жити в Москві.

Через ці його висловлювання громадська організація Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки подав заяву до прокуратури. У заяві вказали, що стример "розбещує польських дітей і публічно ображає поляків через їхню національність".

Представники центру стверджують, що Crawly є громадянином України білоруського походження та навчався в українській школі.

"Після приїзду до Польщі він скоїв кілька сотень правопорушень і злочинів. Він нападав на випадкових людей і показував це в інтернеті. Китайська платформа TikTok заплатила йому сотні тисяч злотих за те, щоб він показав, як нападає на випадкових жертв у Польщі та розбещує дітей і молодь", — заявляють у Центрі.

Владислав має 1,9 мільйона підписників у Instagram. Його акаунт Crawly_Possessed у ТікТок на момент публікації матеріалу недоступний.

Контент тіктокера в основному складається з провокаційних та скандальних відео, на яких він в образі гнома-чарівника, який певний час був у тренді в мережі, заважає роботі магазинів у торгових центрах. Crawly вдягав ковпак, мантію, штучну бороду та навпочіпки переслідував персонал і відвідувачів.

Нагадаємо, 24 листопада луцький тікток-блогер Максим Торчило опублікував відео, на якому вийшов до блокпоста з образливим плакатом про ТЦК, а згодом запостив відеовибачення з накладеним на нього підробним логотипом Національної поліції. Пізніше тіктокер зізнався, що поліція його не затримувала, а записати вибачення він вирішив із власної волі.

Також 22 листопада російський стример Ілля Медісон розповів, що його заблокували на платформі Twitch. Його забанили після стриму Stalker 2, на якому росіянин вирізав символ Z на грудях убитого противника і висміював українську мову озвучення.