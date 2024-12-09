Стали слать меньше и реже: в Польше исследовали денежные переводы украинцев на Родину

В общем средства пересылают те граждане, которые имеют стабильную работу, или же занимаются предпринимательством. Впрочем, зафиксирован рост по сравнению с 2023 годом процента лиц, которые переводят в среднем ежемесячно суммы более 1000 злотых.

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Украинцы в Польше стали меньше и реже отправлять деньги в Украину. Об этом свидетельствуют исследования Национального банка Польши "Жизненная и экономическая ситуация мигрантов из Украины и Беларуси в Польше в 2024 году".

Согласно исследованию, украинцы, проживающие в Польше, продолжают финансово поддерживать родных на Родине, правда среди тех граждан, которые приехали в страну после полномасштабного российского вторжения, снизился процент тех, кто трансферирует средства в Украину.

Так, в 2024 году переводы средств из Польши делали почти 40% украинских иммигрантов, а в прошлом году таких граждан было 48%. В то же время осенью 2022-го переводы делали 60% опрошенных, тогда как в 2024-м — 55%.

В общем средства пересылают те граждане, которые имеют стабильную работу, или же занимаются предпринимательством. Впрочем, зафиксирован рост по сравнению с 2023 годом процента лиц, которые переводят в среднем ежемесячно суммы более 1000 злотых: с 19% до 22% в случае тех, кто приехал в Польшу до войны, и с 12% до 19% в случае беженцев.

Авторы исследования указывают, что количество тех, кто переводит средства по крайней мере 1 раз в месяц снизилось с 49% опрошенных в 2023 году до 37% опрошенных — в 2024-м. Меньше стали переводить денег в Украину беженцы — с 60% до 33%.

В то же время возросло количество украинцев в Польше, которые передают гуманитарную помощь в Украину. Это может быть связано с растущими потребностями в различных товарах у лиц, которые их получают, а также благодаря тому, что в Польше работают новые транспортные, почтовые и курьерские компании, которые доставляют посылки в Украину.

В общем 49% респондентов признались, что передают гуманитарную помощь на Родину. Из них 39% — это беженцы и 61% — те, кто выехал в Польшу до 2024 года.

Напомним, что 3 декабря стали известны результаты исследования зарплат украинцев в Польше. Оно выявило, что лучше в Польше устроились те украинцы, которые переехали сюда до полномасштабного российского вторжения.

30 ноября сообщалось, что ТікТok-блогера Crawly депортировали из Польши в Украину и закрыли въезд в Шенгенскую зону на 10 лет. В Варшаве он неоднократно провоцировал скандальные "акции", которые снимал и публиковал в соцсетях.