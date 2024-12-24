Нова грошова допомога до 4000 злотих для українців у Польщі: хто може отримати виплати

Програма поширюється на дітей до 18 або до 25 років, якщо інвалідність виникла під час навчання.

Related video

Польща значно розширила програму соціальної підтримки для громадян України з інвалідністю, які мають легальний статус на території країни. Згідно з даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), із січня 2024 року набула чинності нова система фінансової допомоги, яка включає щомісячні виплати в діапазоні від 600 до 4000 злотих. Про це повідомляє інформаційна платформа Spilno в Польщі.

Українці, старші за 18 років із підтвердженим статусом інвалідності, можуть отримувати щомісячну соціальну пенсію в розмірі 1588,44 злотих. Також запроваджено програму Swiadczenie wspierające, у рамках якої розмір допомоги залежатиме від оцінки медико-соціальної експертної комісії. Виплати становитимуть від 40% до 220% соціальної пенсії залежно від рівня нужденності в підтримці.

Для сімей з дітьми з інвалідністю польський уряд розробив окремі програми підтримки. Однією з них є щомісячна допомога по догляду (Świadczenie pielęgnacyjne) у розмірі 2458 злотих, яку надають опікунам, що не мають змоги працювати через необхідність постійного догляду за дитиною. Програма діє для дітей до 18 років, а також до 25 років, якщо інвалідність була отримана в період навчання.

Додатково впроваджено щомісячну допомогу з догляду (Zasiłek pielęgnacyjny) у розмірі 215.84 злотих для дітей з інвалідністю та осіб старше 16 років з підтвердженим ступенем інвалідності. Також доступна спеціальна виплата з догляду (Specjalny zasiłek opiekuńczy) у розмірі 620 злотих.

Для отримання соціальної допомоги необхідно подати заяву через електронні сервіси, включно з PEU ZUS, урядовий портал або електронний банкінг. Обов'язковими документами є PESEL UKR, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та офіційне підтвердження статусу інвалідності відповідних польських органів.

Можливо, вам також буде цікаво: Одноразова грошова допомога для жителів Дніпропетровщини: хто і як може отримати

Нагадаємо, 23 жовтня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував скасувати допомогу українцям у розмірі 563 євро і залучити біженців на ринок праці.

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що за межами України перебувають 7,5 млн громадян. Він назвав "серйозним викликом" повернення українців, які виїхали. Для їхнього добровільного повернення напрацьовуються "інституційні політики" з Німеччиною та Польщею.