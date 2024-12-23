Українцям стане складніше отримати роботу в Німеччині: що чекає на біженців

Кожен третій німець вважає біженців загрозою для економічного добробуту країни.

Related video

Зниження кількості робочих місць і підвищення конкуренції на ринку праці ускладнюють процес працевлаштування для українських біженців у Німеччині. Політичні зміни після парламентських виборів 2025 року можуть призвести до скорочення соціальної допомоги та посилення обговорень щодо можливого повернення біженців в Україну. Про це пише DW.

Ринок праці Німеччини, який ще кілька років тому відчував брак робочої сили, зазнає значних змін. Великі компанії оголосили про масштабні скорочення співробітників:

Bosch — 3800 працівників;

Ford — 2900 осіб;

Thyssenkrupp — 5000 робочих місць;

SAP — 3500 осіб;

Volkswagen — понад 35 000 робочих місць протягом п'яти років.

Якщо у 2022 році 53% німецьких компаній повідомляли про брак кадрів, то зараз цей показник скоротився до 43%. За даними інституту ifo, дедалі менше компаній мають намір збільшувати штат, тоді як кількість підприємств, що скорочують робочі місця, продовжує зростати.

Для українських біженців, які тільки починають шукати роботу, ситуація стає складнішою. Ринок праці став менш доступним порівняно з попередніми роками, а конкуренція посилюється, особливо з огляду на велику кількість кваліфікованих фахівців з Німеччини, які втратили роботу через масові скорочення. Згідно з даними Експертної ради з інтеграції та міграції, кожен третій німець сприймає біженців як загрозу економічному добробуту країни. Основна причина такої думки — значні державні витрати на підтримку шукачів притулку.

Дострокові парламентські вибори в Німеччині, заплановані на 23 лютого 2025 року, можуть стати вирішальним моментом для українських біженців. Блок ХДС/ХСС, який має високі шанси на перемогу, пропонує скасувати спеціальну допомогу для українських біженців і перейти до більш обмеженої системи соціальної підтримки.

Експерти рекомендують українцям, які мають намір залишатися в Німеччині на тривалий термін, активно шукати роботу. Це допоможе забезпечити фінансову незалежність і захиститися від можливих змін у системі соціальної допомоги. Особливо це актуально на тлі економічної рецесії та соціальних настроїв у країні, які можуть створювати додаткові труднощі для іноземців.

Нагадаємо, 23 жовтня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував скасувати допомогу українцям у розмірі 563 євро і залучити біженців на ринок праці.

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що за межами України перебувають 7,5 млн громадян. Він назвав "серйозним викликом" повернення українців, які виїхали. Для їхнього добровільного повернення напрацьовуються "інституційні політики" з Німеччиною та Польщею.