Хочуть відправити працювати: українських біженців у ФРН можуть позбавити допомоги

За словами журналістів, допомогу отримують приблизно 700 тисяч українців у Німеччині. При цьому 480 тисяч із них перебувають у працездатному віці.

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Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував дати новий правовий статус біженцям з України і скасувати для них допомогу Bürgergeld у розмірі 563 євро, щоб залучити їх на ринок праці. Своєю думкою він поділився в інтерв'ю журналу WirtschaftsWoche.

Міністр сказав, що українці, як і раніше, зможуть отримувати притулок без необхідності подавати заяву і проходити відповідну процедуру, однак соціальну допомогу Bürgergeld не виплачуватимуть їм автоматично.

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За його словами, необхідно змінити принципи виплати допомоги. Лінднер запропонував компенсувати витрати на оренду житла і комунальні платежі не на основі фактичних витрат, а за єдиною фіксованою ставкою.

На думку міністра, тоді одержувачі допомоги зможуть самі вирішити, чи переїдуть вони у квартиру менших розмірів і як вони її опалюватимуть.

Лінднер вважає, що це дасть змогу державі заощадити "мільярди євро".

Як пише видання DW, з початку 2024 року розмір Bürgergeld становить 563 євро. Також можна отримати дотацію на курси підвищення кваліфікації. Таке отримують приблизно 700 тисяч українців у Німеччині. При цьому 480 тисяч із них перебувають у працездатному віці. Встановлений законом вік виходу на пенсію в Німеччині для обох статей коливається від 63 до 67 років і залежить від виду пенсії за віком.

Зазначимо, що середній розмір пенсії у ФРН становить 1620 євро на місяць, з яких, зрозуміло, віднімають податки і внески на медичне страхування.

Раніше Фокус писав, що мер міста в Німеччині відмовляється реєструвати біженців з України. Мер баварського міста Бад-Грісбах відмовився реєструвати нових українських біженців, і нарікає на несправедливість розподілу і наростання критичної ситуації через надмірне навантаження на соціальні установи.

Також повідомлялося, що в ООН не вистачає грошей на допомогу українцям цієї зими. За словами представниці Агентства ООН у справах біженців Кароліни Ліндхольм Біллінг, тривалі обстріли та активізація російських військ призводять до нових хвиль евакуації. Лише з 1 серпня майже 99 тисяч людей залишили свої домівки в Донецькій області.