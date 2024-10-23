Хотят отправить работать: украинских беженцев в ФРГ могут лишить пособия

По словам журналистов, пособие получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии. При этом 480 тысяч из них находятся в трудоспособном возрасте.

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Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил дать новый правовой статус беженцам из Украины и отменить для них пособие Bürgergeld в размере 563 евро, чтобы привлечь их на рынок труда. Своим мнение он поделился в интервью журналу WirtschaftsWoche.

Министр сказал, что что украинцы по-прежнему смогут получать убежище без необходимости подавать заявление и проходить соответствующую процедуру, однако социальное пособие Bürgergeld не будет выплачиваться им автоматически. —

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По его словам, необходимо изменить принципы выплаты пособий. Линднер предложил компенсировать расходы на аренду жилья и коммунальные платежи не на основе фактических затрат, а по единой фиксированной ставке.

По мнению министра, тогда получатели пособий смогут сами решить, переедут ли они в квартиру меньших размеров и как они ее будут отапливать.

Линднер считает, что это позволит государству сэкономить "миллиарды евро".

Как пишет издание DW, с начала 2024 года размер Bürgergeld составляет 563 евро. Также можно получить дотацию на курсы повышения квалификации. Такое получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии. При этом 480 тысяч из них находятся в трудоспособном возрасте. Установленный законом возраст ухода на пенсию в Германии для обоих полов колеблется от 63 до 67 лет и зависит от вида пенсии по возрасту.

Отметим, что средний размер пенсии в ФРГ составляет 1620 евро в месяц, из которых, разумеется, вычитаются налоги и взносы на медицинское страхование.

Ранее Фокус писал, что мэр города в Германии отказывается регистрировать беженцев из Украины. Мэр баварского города Бад-Грисбах отказался регистрировать новых украинских беженцев, и сетует на несправедливость распределения и нарастание критической ситуации из-за чрезмерной нагрузки на социальные учреждения.

Также сообщалось, что в ООН не хватает денег на помощь украинцам этой зимой. По словам представительницы Агентства ООН по делам беженцев Каролины Линдхольм Биллинг, продолжающиеся обстрелы и активизация российских войск приводят к новым волнам эвакуации. Только с 1 августа почти 99 тысяч человек покинули свои дома в Донецкой обласи.