Украинцам станет сложнее получить работу в Германии: что ждет беженцев

Каждый третий немец считает беженцев угрозой для экономического благосостояния страны.

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Снижение числа рабочих мест и повышение конкуренции на рынке труда затрудняют процесс трудоустройства для украинских беженцев в Германии. Политические изменения после парламентских выборов 2025 года могут привести к сокращению социальной помощи и усилению обсуждений по поводу возможного возвращения беженцев в Украину. Об этом пишет DW.

Рынок труда Германии, который еще несколько лет назад испытывал нехватку рабочей силы, претерпевает значительные изменения. Крупные компании объявили о масштабных сокращениях сотрудников:

Bosch – 3800 работников;

Ford – 2900 человек;

Thyssenkrupp – 5000 рабочих мест;

SAP – 3500 человек;

Volkswagen – более 35 000 рабочих мест в течение пяти лет.

Если в 2022 году 53% германских компаний сообщали о нехватке кадров, то сейчас этот показатель сократился до 43%. По данным института ifo, все меньше компаний намерены увеличивать штат, в то время как количество предприятий, сокращающих рабочие места, продолжает расти.

Для украинских беженцев, которые только начинают искать работу, ситуация становится более сложной. Рынок труда стал менее доступным по сравнению с предыдущими годами, а конкуренция усиливается, особенно с учетом большого числа квалифицированных специалистов из Германии, лишившихся работы из-за массовых сокращений. Согласно данным Экспертного совета по интеграции и миграции, каждый третий немец воспринимает беженцев как угрозу экономическому благосостоянию страны. Основная причина такого мнения — значительные государственные расходы на поддержку соискателей убежища.

Досрочные парламентские выборы в Германии, запланированные на 23 февраля 2025 года, могут стать решающим моментом для украинских беженцев. Блок ХДС/ХСС, который имеет высокие шансы на победу, предлагает отменить специальную помощь для украинских беженцев и перейти к более ограниченной системе социальной поддержки.

Эксперты рекомендуют украинцам, намеренным оставаться в Германии на длительный срок, активно искать работу. Это поможет обеспечить финансовую независимость и защититься от возможных изменений в системе социальной помощи. Особенно это актуально на фоне экономической рецессии и социальных настроений в стране, которые могут создавать дополнительные трудности для иностранцев.

Напомним, 23 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил отменить помощь украинцам в размере 563 евро и привлечь беженцев на рынок труда.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пределами Украины находятся 7,5 млн граждан. Он назвал "серьезным вызовом" возвращение украинцев, которые выехали. Для их добровольного возвращения нарабатываются "институциональные политики" с Германией и Польшей.