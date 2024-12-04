Находятся слишком долго: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться домой

Немецкий канцлер отметил, что многие украинцы находятся на территории страны "слишком долго". По его словам, предыдущих усилий правительства оказалось недостаточно, чтобы решить проблему безработицы среди беженцев.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости активизировать усилия по трудоустройству украинских беженцев или стимулировать их к возвращению в Украину. Во время выступления в Бундестаге он отметил, что многие украинцы находятся в Германии уже достаточно длительный период и должны активнее включаться в трудовую жизнь. Слова Шольца процитировал немецкий новостной телеканал N-TV.

"Слишком много из них (украинцев — ред.) находятся здесь, так сказать, слишком долго, и им стоит начать работать уже сейчас", — сказал канцлер.

По его словам, нынешние результаты правительственной программы Jobturbo, направленной на интеграцию беженцев на рынок труда, являются недостаточными. Канцлер подчеркнул важность того, чтобы украинцы и другие беженцы, которые проходили языковые курсы и другие программы адаптации, начали искать работу.

Шольц также сообщил, что обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Украинская сторона планирует создать совместно с Германией специальные учреждения в Германии и Польше, которые будут способствовать трудоустройству украинских беженцев или их возвращению домой.

Напомним, 23 октября министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил отменить помощь украинцам в размере 563 евро и привлечь беженцев на рынок труда.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за пределами Украины находятся 7,5 млн граждан. Он назвал "серьезным вызовом" возвращение украинцев, которые выехали. Для их добровольного возвращения нарабатываются "институциональные политики" с Германией и Польшей.