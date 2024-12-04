Перебувають занадто довго: Шольц закликав українців у Німеччині працювати або повертатися додому

Німецький канцлер зазначив, що багато українців перебувають на території країни "занадто довго". За його словами, попередніх зусиль уряду виявилося недостатньо, щоби вирішити проблему безробіття серед біженців.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про необхідність активізувати зусилля щодо працевлаштування українських біженців або стимулювати їх до повернення в Україну. Під час виступу в Бундестазі він зазначив, що багато українців перебувають у Німеччині вже досить тривалий період і мають активніше включатися в трудове життя. Слова Шольца зацитував німецький новинний телеканал N-TV.

"Занадто багато з них (українців. — Ред.) перебувають тут, так би мовити, занадто довго, і їм варто почати працювати вже зараз", — сказав канцлер.

За його словами, нинішні результати урядової програми Jobturbo, спрямованої на інтеграцію біженців на ринок праці, є недостатніми. Канцлер наголосив на важливості того, щоб українці та інші біженці, які проходили мовні курси та інші програми адаптації, почали шукати роботу.

Шольц також повідомив, що обговорив це питання з президентом Володимиром Зеленським. Українська сторона планує створити спільно з Німеччиною спеціальні установи в Німеччині та Польщі, які сприятимуть працевлаштуванню українських біженців або їх поверненню додому.

Нагадаємо, 23 жовтня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запропонував скасувати допомогу українцям у розмірі 563 євро і залучити біженців на ринок праці.

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що за межами України перебувають 7,5 млн громадян. Він назвав "серйозним викликом" повернення українців, які виїхали. Для їх добровільного повернення напрацьовуються "інституційні політики" з Німеччиною та Польщею.