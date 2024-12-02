Валіза з таємницями: які пропозиції привіз канцлер Шольц для Зеленського

Опитані Фокусом експерти розповіли, що бажання виступити у ролі посередника в російсько-українській війні відіграло далеко не ключову роль у візиті німецького топ-політика.

У понеділок, 2 грудня у Києві з неоголошеним візитом побував Олаф Шольц, який провів зустріч з Володимиром Зеленським. Про що могло йтися за лаштунками розмови українського президента та німецького канцлера з’ясовував Фокус.

Світлину канцлера Шольца з модною валізою від світового бренду Rimowa, вартістю 1190 євро в руках на київському вокзалі вранці 2 грудня опублікували німецькі медіа, додавши, що, відправляючись до української столиці, пан Шольц наголосив на своїй непохитній підтримці України. В той же час n-tv повідомило про намір Олафа Шольца оголосити про нові поставки зброї для України на суму 650 млн євро і дати зрозуміти, що Берлін залишиться "найсильнішим прихильником України у Європі".

"Україна може покластися на Німеччину. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо", — цитує телеканал канцлера ФРН. Дещо згодом у мережі Х Шольц підтвердив факт поставок нового озброєння.

Принагідно зауважимо, що востаннє Олаф Шольц приїздив до Києва у червні 2022 року разом з президентом Франції Емманюелем Макроном та тодішнім прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Як зазначає Bild, перед достроковими виборами до Бундестагу Олаф Шольц усіляко прагне продемонструвати, що він як канцлер намагається вести переговори про ймовірну мирну угоду між Україною та Росією.

"Очевидно, на зустрічі із Зеленським Шольц спробував з’ясувати, на що готова піти українська сторона заради перемир’я", — припустило видання.

Натомість експерти, з якими поспілкувався Фокус, переконані, що бажання виступити у ролі посередника в російсько-українській війні відігравало далеко не ключову роль у нинішньому візиті німецького канцлера.

Яким чином Шольц у Києві рятував свій імідж

Принагідно нагадавши історію з візитом індійського прем’єра Нарендри Моді до Києва влітку поточного року, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус у розмові з Фокусом констатував: "Перед тим, як приїхати до української столиці Моді зустрівся з Путіним у Москві і саме в цей час російська ракета влучила в "Охматдит". І після цього, з тим, аби якось підправити свій імідж, на який впала тінь союзника Кремля, глава індійського уряду вирушив на зустріч з Зеленським. Шольц наразі перебуває у дещо схожій ситуації, адже після його дзвінка Путіну і з урахуванням того факту, що він востаннє був в Україні ще у 2022-му, на нього все частіше почали дивитися, як на людину, котра радше схильна до Москви аніж до Києва. Таким чином, перед Шольцем, у якого на носі вибори, руба постало питання як можна виправити ситуацію, щоб, балотуючись, не тягти за собою шлейф проросійськості".

На переконання експерта, нинішній візит Олафа Шольца до України, це, передусім власний піар, направлений на те, щоб наочно продемонструвати, що він є з Україною і грає на її боці. "Крім того, даний візит можна розцінювати, як своєрідний сигнал Києву, який перебуває в очікуванні настання президентства Трампа, а з ним і ризиків припинення військової допомоги з боку США. Тобто, Берлін, як провідна економіка ЄС демонструє, що залишається з Україною. І те, що сигнал Євросоюзу в обличчі пана Шольца, як то кажуть, поступив фізично, є безумовним плюсом".

Відповідаючи на запитання про те, чи міг Олаф Шольц після нещодавньої двогодинної телефонної розмови з Путіним привезти Зеленському певні постання Кремля, Іван Ус зазначив: "Ще за часів президента Ніксона та держсекретаря Кіссінджера, останній повсякчас їздив між двома ворогуючими сторонами і це охрестили, як човникову дипломатію. У нашому ж випадку Шольц, як на мене дійсно прагнув донести Путіну позицію, що його війна суттєво шкодить Європі. Припускаю, що на прохання Шольца зупинити війну, відповідь була лаконічно-однозначною: "Ні". Річ у тім, що у росіян зараз є відчуття того, що все йде за їхнім планом і тому саме вони вважають своєчасним і доречним тиснути на Європу. При цьому основна проблема автократії, якою є Росія, полягає в тому, що там всі прискіпливо відстежують територіальні здобутки, закриваючи очі на економічні тенденції. А тут в РФ сьогодні величезні проблеми і, цілком можливо, що Шольц казав Путіну, мовляв, подивися на свою економіку, вона ж у тебе валиться на очах. Путін це, звісно ж, заперечив, при тому, що весь світ бачив на минулому тижні по курсу рубля, як у них все "добре".

Підсумовуючи, експерт наголосив, що усі мирні пропозиції, які, ймовірно, висував Шольц у розмові з Путіним, Кремль відкинув, а капітуляційні по суті своїй вимоги РФ не влаштовують не лише Україну, а й Європейський Союз, де одну з перших скрипок грає саме Німеччина.

Чи справді Шольц не відмовляється від "договорняка" з Путіним

Зазначивши, що Олаф Шольц, скоріше за все, вже не буде канцлером, політолог Тарас Загородній у розмові з Фокусом підкреслив: "Попри те, що Шольц "аж" вдруге за понад тисячу днів повномасштабної війни приїхав до України, Німеччина, на мою думку, не відмовилася від прагнення заключити брудний "договорняк" з Росією, щоб знову керувати в Європейському Союзі. Ми маємо розуміти, що час працює проти Німеччини, оскільки позиція Трампа полягатиме в тому, щоб ніколи не дозволити Старій Європі, і, передусім, ФРН, йти на союз з РФ та Китаєм, як це було за часів Меркель, яка останнім часом помітно активізувалася. Тандем Москва-Берлін-Пекін є страшним сном американської дипломатії, тому що створюється те, що у них називається континентальним союзом, який за своїм ресурсним потенціалом може протистояти США і покласти край їхній гегемонії".

Відштовхуючись від вищезазначеного, Тарас Загородній наголосив: "Німеччина усіляко намагається зберегти контрольний пакет в Європейському Союзі, тому що поява самостійної Східної Європи (зокрема, за рахунок посилення координації Києва і Варшави) дуже не подобається німцям. А тут на це накладається ще й Північна Європа, яка теж вливається в умовний блок, пов’язаний з протистоянням РФ. Тому німці будуть повсякчас робити якісь пропозиції, в тому числі й ті, що стосуються їх ролі посередників в припиненні російсько-української війни. А оскільки вони хочуть застовпити цю роль до того моменту, поки в Білий дім не повернувся Трамп, який добряче викручуватиме Європі руки, вимагаючи, щоб вона фінансувала війну і паралельно збільшувала видатки на свою оборону, Шольц і поспішає".

Паралельно свій візит до України німецький канцлер, переконаний політолог, також намагається розіграти на прийдешніх виборах до Бундестагу, але це не допоможе його "плачевним політичним перспективам".

Що ж стосується ймовірної миротворчої ролі ФРН, то експерт акцентує, мовляв, росіяни "не миттям, так катанням" намагатимуться перетягнути німців на свій бік, а відтак вигідного для нас посередництва з боку Німеччини очікувати не слід.

Як і за що німецькі опозиціонери дорікають Шольцу

Тим часом президент Зеленський, попередньо зауваживши, що свою зустріч з Шольцем він розпочав з відвідин українських воїнів, які були поранені в боях проти окупанта й проходять реабілітацію, констатував, що Німеччина є лідером у Європі за допомогою Україні, "і це допомагає нам захищатись від російської агресії та терору".

Крім того, Зеленський розповів, що він разом із Шольцом оглянули безпілотники з розумним компонентом та поспілкувалися з представниками компаній-виробників. Зазначивши, що однією з тем обговорення з канцлером Німеччини було продовження співпраці у сфері виробництва безпілотних апаратів різного типу, глава держави резюмував: "Повітряні та наземні безпілотники, FPV-дрони, системи керування… Це та зброя, яка допомагає нашим захисникам. І дуже важливо, що таку зброю Україна виготовляє і у співпраці з Німеччиною. Дякую Німеччині за таку важливу підтримку нашого оборонного потенціалу".

Своєю чергою Reuters з посиланням на речника міністерства оборони ФРН, повідомило, що анонсована німецька військова допомога, яка буде доставлена в Україну вже у грудні, включатиме системи протиповітряної оборони IRIS-T, танки Leopard 1, ударні безпілотними, зимове обладнання, а також ручну зброю і засоби обігріву. Акцентувавши, що підтримка України стає головним питанням на виборах у Німеччині, агентство процитувало представника консервативної Християнсько-демократичної партії (ХДС) Родеріха Кізеветтера, який звинуватив пана Шольца у "виборчій кампанії на спині українського населення з одночасним підживленням російських наративів страху".

Вельми показово, що напередодні приїзду Олафа Шольца до Києва глава МЗС ФРН Анналена Бербок відвідала Китай, назвавши метою свого візиту початок мирного врегулювання російсько-українського конфлікту. Зокрема, у розмові з главою китайського МЗС Ван І вона закликала Пекін максимально сприяти у вирішенні питання та застерегла від військової допомоги Росії, маючи на увазі насамперед інформацію про постачання Москві безпілотників.

"Замість взяти на себе відповідальність за мир і безпеку в усьому світі як постійний член Ради Безпеки ООН, Китай наразі своєю економічною та військовою допомогою Росії йде проти наших основних європейських інтересів", — йдеться у повідомленні німецького МЗС. Анналена Бербок, яку цитує зовнішньополітичне відомство Німеччини, також назвала "надзвичайно важливим" візит канцлера Шольца до України.