Прем'єр Італії подав прохання про відставку: з'явилася відповідь президента

Маріо Драгі вже переживав вотум недовіри у Сенаті. Цього разу політику довелося написати заяву через "Рух п'яти зірок", який відмовилася стати частиною коаліції.

Глава уряду Італії Марі Драгі ухвалив рішення подати у відставку з посади. Про це повідомляє Аnsa.it.

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"Я хочу оголосити, що сьогодні ввечері я передам прохання про відставку президенту республіки", — заявив Драгі.

За його словами, пакт довіри, який підтримував уряд національної єдності, зник. Тому подальших перспектив на посаді прем’єр-міністра країни він для себе не бачить.

Зауважимо, що Драгі вже вкотре пережив вотум недовіри у Сенаті Італії. Цього разу приводом для його рішення подати у відставку став бойкот голосування Рухом "П'ять зірок", ключовим союзником коаліції.

Долю заяви про відставку Драгі повинен вирішити президент Серджо Маттарелла. Щойно, за інформацією ЗМІ, він не прийняв заяву Маріо Драгі про звільнення з посади.

До речі, Драгі вже третій прем'єр у Європі, який подав у відставку. До того подали у відставку глави урядів Британії та Естонії.

Нагадаємо, тиждень тому Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єра та лідера Консервативної партії Великобританії. Перед цим експрем'єр призначив кількох нових членів британського уряду.

Відставці Бориса Джонсона передував масовий вихід з британського уряду десятків підлеглих прем'єра, які відмовилися працювати з ним. З вечора вівторка свої посади залишили 52 урядовці Джонсона.

Причиною демаршу став черговий скандал, пов'язаний із оточенням прем'єра.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому на Бориса Джонсона чекає відставка, і чому він може знову очолити парламент Великобританії.