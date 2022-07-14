Премьер Италии подал прошение об отставке: появился ответ президента

Марио Драги уже переживал вотум недоверия в Сенате. В этот раз политику пришлось написать заявление из-за "Движения пяти звезд", которое отказалось стать частью коалиции.

Глава правительства Италии Мари Драги принял решение подать в отставку с занимаемой должности. Об этом сообщает Аnsa.it.

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"Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики", — заявил Драги.

По его словам, пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез. Поэтому дальнейших перспектив на посту премьер-министра страны он для себя не видит.

Заметим, что Драги уже раз пережил вотум недоверия в Сенате Италии. На сей раз поводом для его решения подать в отставку стал бойкот голосования Движением "Пять звезд", ключевым союзником коалиции.

Судьбу заявления об отставке Драги должен решить президент Серджо Маттарелла. Только что, по информации СМИ, он не принял заявление Марио Драги об уходе с поста.

К слову, Драги — уже третий премьер в Европе, который подал в отставку. До того подали в отставку главы правительств Британии и Эстонии.

Напомним, неделю назад Борис Джонсон подал в отставку с поста премьера и лидера Консервативной партии Великобритании. Перед этим экс-премьер назначил нескольких новых членов британского правительства.

Отставке Бориса Джонсона предшествовал массовый уход из британского правительства десятков подчиненных премьера, которые отказались работать с ним. С вечера вторника свои посты оставили 52 члена правительства Джонсона.

Причиной демарша стал очередной скандал, связанный с окружением премьера.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Бориса Джонсона ждет отставка, и почему он может вновь возглавить парламент Великобритании.