Борис Джонсон подал в отставку с поста премьера и лидера Консервативной партии

Перед этим экс-премьер назначил нескольких новых членов британского правительства.

Политический кризис в Великобритании привел к отставке премьер-министра Бориса Джонсона. Накануне заявления об отставке премьер объявил о ряде новых временных назначений в Кабинете министров, сообщает Bloomberg.

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Вакантные места в правительстве займут:

Грег Кларк — государственный секретарь жилищного строительства, общин и местного самоуправления;

Джеймс Клеверли — государственный секретарь по вопросам образования;

Роберт Бакленд — государственный секретарь Уэльса;

Кит Мальтхаус — канцлер герцогства Ланкастер;

Шайлеш Вара — государственный секретарь Северной Ирландии.

Почему Джонсон был вынужден уйти в отставку?

Отставке Бориса Джонсона предшествовал массовый уход из британского правительства десятков подчиненных премьера, которые отказались работать с ним. С вечера вторника свои посты оставили 52 члена правительства Джонсона.

Причиной демарша стал очередной скандал, связанный с окружением премьера.

Заместителя премьер-министра Криса Пинчера обвинили в домогательствах, 30 июня он подал в отставку. Однако это событие ударило и по Борису Джонсону, так как британские чиновники и депутаты парламента уверяют, что он знал о поведении Пинчера и все равно назначил его заместителем. Примечательно, что за отставку Джонсона выступали и члены Консервативной партии, лидером которой он является.

Кто может прийти на смену Джонсону?

По словам источников в окружении Бориса Джонсона, он планирует оставаться исполняющим обязанности премьер-министра до октября, пока члены Консервативной партии не изберут нового лидера, пишет Bloomberg. В то же время, по данным издания, уже выстроилась очередь из желающих занять этот пост. В число кандидатов входят министр иностранных дел Лиз Трасс, министр торговли Пенни Мордаунт, министр обороны Бен Уоллес и недавно назначенный канцлер Надхим Захави, а также экс-министр финансов Риши Сунак и экс-министр здравоохранения Саджид Джавид, которые покинули правительство во вторник.

В чем еще обвиняют Бориса Джонсона?

Bloomberg отмечает, что давление на Джонсона усилилось в последние недели на фоне проблем с экономикой, растущей инфляции и недовольства рядовых британцев политикой правительства, что приводит к забастовкам.

6 июня премьер с трудом получил вотум доверия от депутатов-консерваторов. В тот раз его обвинили в том, что он стал первым действующим премьер-министром, нарушившим закон при исполнении служебных обязанностей. В апреле полиция оштрафовала Джонсона за участие в вечеринке 2020 года на Даунинг-стрит. В то время в Великобритании были введены карантинные ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. За участие в так называемом Partygate помимо премьера санкциям подверглись десятки чиновников его администрации.

На фоне отставки Джонсона возник вопрос о том, стоит ли Украине ожидать дальнейшей военной поддержки со стороны Великобритании. В США рассказали, как будет поставляться оружие Украине после ухода Джонсона с поста премьера.

Ранее Фокус разбирался в том, почему Бориса Джонсона ждет отставка, и почему он может вновь возглавить парламент Великобритании.

Также Фокус напомнил, как начиналась карьера топ-политика в правительстве Соединенного Королевства, что он говорил об Украине и какую помощь оказывал украинцам в войне против России.