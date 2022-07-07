Борис Джонсон подав у відставку з посади прем'єра та лідера Консервативної партії

Перед цим експрем'єр призначив кількох нових членів британського уряду.

Політична криза у Великій Британії призвела до відставки прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Напередодні заяви про відставку прем'єр оголосив про низку нових тимчасових призначень у Кабінеті міністрів, повідомляє Bloomberg.

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Вакантні місця в уряді займуть:

Грег Кларк — державний секретар житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування;

Джеймс Клеверлі — державний секретар із питань освіти;

Роберт Бакленд — державний секретар Вельсу;

Кіт Мальтгаус — канцлер герцогства Ланкастер;

Шайлеш Вара — державний секретар Північної Ірландії.

Чому Джонсон змушений був піти у відставку?

Відставці Бориса Джонсона передував масовий відхід із британського уряду десятків підлеглих прем'єра, які відмовилися працювати з ним. Із вечора вівторка свої посади залишили 52 урядовці Джонсона.

Причиною демаршу став черговий скандал, пов'язаний із оточенням прем'єра.

Заступника прем'єр-міністра Кріса Пінчера звинуватили в домаганнях, 30 червня він подав у відставку. Однак ця подія вдарила і по Борису Джонсону, оскільки британські чиновники й депутати парламенту запевняють, що він знав про поведінку Пінчера та призначив його заступником. За відставку Джонсона виступали і члени Консервативної партії, лідером якої він є.

Хто може змінити Джонсона?

За словами джерел в оточенні Бориса Джонсона, він планує залишатися виконувачем обов'язків прем'єр-міністра до жовтня, доки члени Консервативної партії не оберуть нового лідера, пише Bloomberg. Водночас, за даними видання, вже вишикувалася черга з охочих обійняти цю посаду. До кандидатів входять міністерка закордонних справ Ліз Трасс, міністерка торгівлі Пенні Мордаунт, міністр оборони Бен Воллес і нещодавно призначений канцлер Надхім Захаві, а також ексміністр фінансів Ріші Сунак і ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід, які залишили уряд у вівторок.

У чому ще звинувачують Бориса Джонсона?

Bloomberg зазначає, що тиск на Джонсона посилився останніми тижнями на тлі проблем із економікою, росту інфляції та невдоволення звичайних британців політикою уряду, що призводить до страйків.

6 червня прем'єр насилу отримав вотум довіри від депутатів-консерваторів. На той раз його звинуватили в тому, що він став першим чинним прем'єр-міністром, який порушив закон при виконанні службових обов'язків. У квітні поліція оштрафувала Джонсона за участь у вечірці 2020 на Даунінг-стріт. На той час у Великій Британії були введені карантинні обмеження, спрямовані на боротьбу з коронавірусом. За участь у так званому Partygate, крім прем'єра, санкцій зазнали десятки чиновників його адміністрації.

На тлі відставки Джонсона постало питання про те, чи варто Україні чекати на подальшу військову підтримку з боку Великобританії. У США розповіли, як постачатимуть зброю Україні після відходу Джонсона з посади прем'єра.

Раніше Фокус розбирався в тому, чому на Бориса Джонсона чекає відставка та чому він може знову очолити парламент Великобританії.

Також Фокус нагадав, як розпочиналася кар'єра топполітика в уряді Сполученого Королівства, що він говорив про Україну та яку допомогу надавав українцям у війні проти Росії.