Джонсон ушел в отставку: каким был премьер-министр и чем он запомнится украинцам

Фокус в одном материале собрал информацию о том, как начиналась карьера топ-политика в правительстве Соединенного Королевства, что он говорил об Украине и какую помощь оказывал украинцам в войне против России.

В четверг, 7 июля, премьер-министр Борис Джонсон объявил о том, что уходит в отставку. Британский политик покинул свою должность на фоне массовых увольнений членов правительства. Фокус в одном материале собрал информацию о том, каким был премьер-министром Великобритании Борис Джонсон, что он говорил об Украине и какую помощь оказывал украинцам в войне против России.

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Борис Джонсон ушел в отставку — хронология событий

6 июля агентство Reuters проинформировало о том, что чиновники действующего правительства Великобритании массово покидают свои должности, из-за чего Борису Джонсону грозит отставка. Журналисты сообщали, что к вечеру британский Кабмин покинули более 20 человек.

Отставки в правительстве начались после скандала с заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. 52-летний политик устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе и приставал к двоим мужчинам. Позже выяснилось, что Борис Джонсон при назначении на должность знал, что ранее Крис Пинчер уже подозревался в домогательствах.

[ + – ] Борису Джонсону грозила отставка из-за скандала в парламенте

Британский телеканал Sky News, в свою очередь, вечером 6 июля сообщил, что за два дня команду премьер-министра Бориса Джонсона покинули около 40 человек. Список ушедших пополнили консерваторы Рут Эдвардс и Питер Гибсон, министр по вопросам защиты Рейчел Маклин, торговый представитель Дэвид Дугид и парламентский секретарь Джеймс Сандерленд.

[ + – ] Борис Джонсон может уйти в отставку из-за масштабных увольнений в правительстве

Утром 7 июля телеканал Sky News проинформировал, что премьер-министр Борис Джонсон уйдет отставку. Соответствующее заявление об уходе с должности главы правительства Великобритании политик должен обнародовать в четверг. По данным журналистов, у Бориса Джонсона запланированы консультации со своими советниками, после чего он сообщит о своей отставке.

[ + – ] The Guardian анонсировал отставку Бориса Джонсона 7 июля

Через несколько часов премьер-министр Борис Джонсон объявил об отставке. Заявление главы правительства транслировалось пресс-службой Даунинг-стрит. Политик поблагодарил коллег из Кабинета министров за совместную работу и заявил, что также покинет должность руководителя Консервативной партии.

Несмотря на свою отставку, Борис Джонсон заверил, что правительство Великобритании продолжит поддерживать Украину "так долго, как потребуется". До избрания нового премьер-министра политик будет исполняющим обязанности руководителя Кабмина.

[ + – ] Борис Джонсон ушел в отставку с должности главы правительства

Борис Джонсон ушел в отставку — как политик попал на Даунинг-стрит

В состав британского правительства Борис Джонсон попал в 2016 году, когда его назначили на должность главы МИД Великобритани в новом Кабмине, который возглавляла Тереза Мэй. Политик был одним из главных идеологов выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. 9 июля 2018 года Борис Джонсон подал в отставку с должности главы МИД из-за разногласий с Терезой Мэй относительно проведения Brexit.

В конце года в СМИ начала появляться информация о том, что действующая глава правительства может уйти в отставку. Преемником Терезы Мэй называли Бориса Джонсона. В июле 2019 года политик выиграл выборы среди членов Консервативной партии и возглавил политсилу, а 24 июля — официально вступил в должность главы правительства Великобритании.

На фоне длительных переговоров по Brexit, в Соединенном Королевстве проходили выборы в Палату общин парламента, по итогам которых выиграла Консервативная партия, а Борис Джонсон остался возглавлять правительство. В начале января 2020 парламентарии окончательно поддержали соглашение по выходу Великобритании из состава ЕС, а в полночь с 31 января на 1 февраля — Соединенное Королевство официально перестало быть членом Евросоюза.

Весной 2020 года Борис Джонсон заразился коронавирусом — сперва у политика проявлялись легкие симптомы COVID-19, но через время главу правительства перевели в реанимацию на фоне ухудшения состояния здоровья. Спустя месяц Борис Джонсон вернулся к работе, а после выздоровления в британских СМИ начала появляться информация о возможной отставке руководителя Даунинг-стрит. Издание The Times утверждало, что политик может покинуть свою должность из-за проблем со здоровьем после перенесенного COVID-19. В октябре 2020 года Bloomberg сообщал о том, что правящая Консервативная партия ищет замену Борису Джонсону из-за неудачной стратегии борьбы с коронавирусом и торговой сделки с Евросоюзом.

Пандемия COVID-19 позже сыграла злую шутку с главой правительства Великобритании. Борис Джонсон признался, что в разгар распространения коронавируса и жестких ограничений для населения он посетил вечеринку в саду своей резиденции на Даунинг-стрит. Организованное застолье во время локдауна политик назвал "рабочим мероприятием", которое было организовано Консервативной партии. Выступая в Палате общин, Борис Джонсон принес свои извинения перед обществом и призвал дождаться результатов независимого расследования.

Новая информация о возможной отставке главы правительства появилась в июне 2022 года. По данным британских журналистов, оппозиция планировала иниицировать процедуру увольнения Бориса Джонсона после скандала Partygate, связанного с вечеринками во время локдауна и пандемией.

[ + – ] Борис Джонсон получил вотум доверия и не уйдет в отставку

Депутаты Консервативной партии планировали вынести на обсуждение вопрос о вотуме доверия к политику. По итогам голосования, которое прошло 6 июня, Борис Джонсон остался на должности главы правительства.

[ + – ] Парламент не смог отправить Бориса Джонсона в отставку

Борис Джонсон ушел в отставку — как политик помогал Украине в войне против России

За несколько недель до вторжения ВС РФ Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленский. В ходе переговоров лидеры стран обсуждали Минские соглашения, санкции против России и возможное начало широкомасштабной операции российских войск в Украине.

Борис Джонсон после визита в Киев неоднократно предупреждал, что ВС РФ могут осуществить открытое вторжение и призывал президента РФ Владимира Путина спасти себя и "отойти от края безды". 22 февраля политик утверждал, что российские войска могут начать операцию против Украины в "ближайшие часы и дни", а за день до начала полномасштабного конфликта — анонсировал новые поставки военной помощи Киеву.

Борис Джонсон, как и другие лидеры стран Запада, осудил вторжение ВС РФ и предупредил, что военная победа Владимира Путина станет началом новой эпохой запугивания по всей Восточной Европе.

9 апреля премьер-министр Великобритании совершил необъявленный визит в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Борис Джонсон заверил, что Королевство предоставит Украине новую военную и финансовую помощь. Кроме этого, глава британского правительства сомневался в целесообразности проводить мирные переговоры с Россией и доверять главе Кремля Владимиру Путину.

В начале мая состоялось видеовыступление Бориса Джонсона перед Верховной Радой, во время которого политик объявил о поставке в Украину новой военной помощи на сумму в 300 млн фунтов. Глава правительства также пообещал укреплять нашу страну так, чтобы никто "снова не посмел на нас напасть". 19 мая Борис Джонсон объявил о выделении очередной военной помощи, которая будет включать поставки дальнобойной артиллерии, ракет типа "берег-корабль" и беспилотников.

[ + – ] Борис Джонсон анонсировал передачу артиллерии и ракетного вооружения Украине

В конце мая итальянские СМИ по итогам заседания Всемирного экономического форума в Давосе сообщили, что Борис Джонсон предложил Владимиру Зеленскому создать союз в качестве альтернативы ЕС. По данным журналистов, в блок, помимо Украины и Великобритании, могут войти Польша, Эстония, Латвия, Литва и Турция.

После появления слухов о возможной отставке Борис Джосон заявил, что Соединенное Королевство отправит Украине безвозмедную военную помощь. По словам премьер-министра Великобритании, украинская армия для борьбы против РФ получит реактивные системы залпового огня M270.

[ + – ] Джонсон пообещал бесплатную отправку Украине дальнебойных РСЗО

17 июля состоялся очередной неожиданный визит Бориса Джонсона в Украину для обсуждения с Владимиром Зеленским вопросов об увеличении поставок тяжелого вооружения и систем ПВО. Помимо этого, на переговорах поднималась тема санкционного давления на Россию и получение Киевом гарантий безопасности от Великобритании.

[ + – ] Борис Джонсон прибыл в Киев для переговоров с Зеленским

После визита в Киев Борис Джонсон предложил странам Запада план помощи Украине, который состоит из четырех пунктов. В своей стратегии глава правительства Великобритании призвал союзников обеспечить Украину необходимыми стратегическими ресурсами, в том числе вооружением и финансами, а также разблокировать украинские порты и обеспечить безопасные коридоры для возобновления экспорта урожая.

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Джонсон предложил Западу план помощи Украине из четырех пунктов: что он включает

Отставка Бориса Джонсона — что политик говорил об Украине

После назначения на должность главы правительства Борис Джонсон заверил, что Великобритания не допустит возвращения Российской Федерации в состав G7 из-за вооруженной агрессии против Украины и аннексии территорий.

Политик также призывал страны Запада отказаться от закупки российских энергоресурсов из-за угрозы нацбезопасности Украины.

"Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины — это не потому, что мы хотим противостоять России или что мы хотим каким-то образом стратегически окружить или разрушить эту большую страну. Мы надеемся, что наши друзья поймут, что вскоре предстоит выбор между направлением все большего количества российских углеводородов в гигантские новые трубопроводы и защитой Украины и отстаиванием мира и стабильности", — заявлял Джонсон в ноябре 2021 года.

За несколько недель до полномасштабного вторжения ВС РФ премьер-министр записал видеообращение, в котором предостерег президента РФ Владимира Путина от военной операции против Украины. Борис Джонсон также пригрозил Кремлю масштабными санкциями, как только "ботинок первого русского солдата ступит на очередную часть суверенной территории Украины".

"Но между тем мы твердо стоим за украинский народ, за независимость и территориальную целостность Украины", — заявлял политик в видеообращении.

[ + – ] Борис Джонсон записал видеообращение с Владимиром Зеленским

Выступая на весенней конференции Консервативной партии, Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину, опасаясь революции внутри России. Политик также предостерег, что в случае победы Кремль не остановится на оккупации Украины.

"Он боится, потому что в Украине есть свободная пресса. В Украине есть свободные выборы. И с каждым годом, когда Украина становилась все ближе, хоть и не без ошибок, к свободе, демократии и открытым рынкам, он боялся украинского примера все сильнее. И он боялся, что это неизбежно случится с ним", — заявлял премьер-министр, выступая на мартовской конференции.

Во время визита в Украину Борис Джонсон восхитился героизмом сотрудников "Укрзализныци", которые продолжали выполнять свою работу даже под обстрелами. Премьер-министр записал видеообращение прямо в вагоне.

"Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" до Киева из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность — всей команде железнодорожников — за то, что вы делаете. Я слышал, вас тут называют "железными людьми". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией. Но вместе с тем, это отображает ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в противостоянии ужасной российской агрессии", — добавил Джонсон, обращаясь к сотрудникам "Укрзализныци".

[ + – ] Борис Джонсон записал видеообращение к работникам "Укрзализныци"

Выступая перед Верховной Радой, Борис Джонсон рассказывал, что украинцы разрушили миф о непобедимости Владимира Путина, который совершил ошибку, начав полномасштабное вторжение в Украину. Премьер-министр Великобритании также заверил, что Запад будет укреплять нашу страну так, чтобы ни у кого не было желания начинать военную операцию.

"Мы продолжим снабжать Украину, наряду с другими вашими друзьями, оружием, финансированием и гуманитарной помощью. Пока мы не достигнем нашей долгосрочной цели, которая должна заключаться в том, чтобы укрепить Украину так, чтобы никто никогда не посмел снова напасть на вас", — добавил британский политик и выразил надежду, что ВСУ победят оккупантов.

Также Борис Джонсон написал трогательное письмо украинским детям, в котором премьер-министр Великобритании восхитился героизмом маленьких украинцев.

"Многие из вас видели или переживали вещи, которые не должен видеть ни один ребенок. Но каждый день украинские дети учат нас, что означает быть сильным и достойным, высоко держать голову даже в самые тяжелые времена. Я не могу представить лучшего примера для подражания для детей и взрослых, чем вы. Я всем сердцем надеюсь, что скоро вы сможете вернуться в свои дома, школы, семьи. И что бы ни случилось, как бы долго это не продолжалось, мы в Великобритании никогда не забудем вас и всегда будем с гордостью назвать вас своими друзьями", — продолжил Борис Джонсон в письме и призвал украинских детей гордиться собой и своими родителями.

[ + – ] Борис Джонсон написал трогательное письмо украинским детям

Напомним, на фоне возможной отставки Бориса Джонсона в США рассказали, как будут продолжаться военные поставки в Украину.

Также сообщалось, что Борис Джонсон поддержал проведение "Евровидения-2023" в Украине.