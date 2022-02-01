"Мы всех победим", но готовьтесь к плохому. Что заявили Зеленский и Джонсон после встречи

В ходе брифинга в Киеве лидеры двух стран коснулись тем Минских соглашений, санкций против России и угрозы вторжения государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон завершили переговоры в Киеве. По их итогам стороны дали пресс-конференцию, во время которой сделали заявления касательно сотрудничества двух стран, угрозы российского вторжения, выполнения Минских соглашений и других вопросов. Брифинг транслировала пресс-служба Офиса президента вечером во вторник, 1 января.

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В начале пресс-конференции Зеленский заявил, что первый визит Джонсона в статусе премьер-министра Великобритании пришелся на "непростые времена" не только для Украины, но и "для всего мира".

Стороны, в частности, договорились сотрудничать для обеспечения безопасности в Черноморском регионе и развития системы защиты от киберугроз, а также обсудили комплекс мер для российской агрессии. Зеленский отметил, что "какие-либо меры действенны до, а не после".

"Профилактика лучше, чем реанимация", — сказал глава государства.

Зеленский поблагодарил Великобританию за разработку правительством законодательства, которое позволит расширить санкции против РФ за агрессию против Украины.

Премьер Великобритании подчеркнул, что ограничения в отношении РФ, которые страна готовит вместе со своими западными партнерами, "будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата осмелится ступить на украинскую территорию".

Зеленский в ходе брифинга также упомянул о союзе Украины, Британии и Польши, назвав его "очень неплохой площадкой", на которой можно обсуждать вопросы безопасности и торговли.

"На уровне министров иностранных дел мы уже начали работу. Более детально мы сможем говорить после того, когда мы на уровне лидеров государств этого союза начнем работу", — заявил президент.

В свою очередь Джонсон рассказал, что Великобритания выделит Украине 118 миллионов долларов на поддержку энергетической независимости.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский о вторжении РФ

В ходе пресс-конференции Борис Джонсон заявил, что РФ накопила на границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих и таким образом демонстрирует "возможно, самую большую враждебность за все годы нашей жизни". Также глава британского правительства повторил тезис руководства стран Запада и НАТО о том, что народ Украины сам в праве решать, "в какую организацию ему вступать".

"200 тысяч украинского войска являются очень мощными. Поэтому российским матерям стоит помнить о жизнях своих сыновей. Возможно, это сдержит Путина от усиления конфликта и мы присоединяемся к диалогу ради этого", — сказал Джонсон.

Зеленский в свою очередь сказал, что "никто не может предсказать, что произойдет дальше".

"Мы должны рассчитывать на себя. Мы должны готовиться к плохим вещам. И мы это делаем. Несмотря на любые союзы двери и окна которых нам открыты, но никто не знает, где дверь, где окно и когда это произойдет… Уменьшение рисков — это мощная, вооруженная армия, которая не наступает. Мы обороняемся. Мы защищаем наше государство", — отметил Зеленский.

Комментируя заявления российского руководства о возвращении части войск государства-агрессора с западной части РФ на места дислокации президент заявил: "Мы очень ждем когда РФ отведет войска от границы. Это единственный честный ответ на вопрос готовы ли они продолжать эскалацию против Украины".

Владимир Зеленский о Минских соглашениях

На вопрос журналиста о том, возможна ли реализация Минских соглашений по Донбассу в полном объеме президент Украины сказал: "Я уже не помню, кто подписал Минские соглашения, но точно знаю, кто должен их выполнять".

Зеленский заверил, что Украина ответственно относится "к тем или иным договоренностям" и Нормандский формат — единственная площадка, на которой может быть решен этот вопрос. В то же время президент Украины подчеркнул, что он "недоволен всеми пунктами" Минских соглашений.

"Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов Минских соглашений. Но мы взрослые мальчики. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории. С другой стороны мы ведем много переговоров касательно трехсторонних и двухсторонних форматов с РФ. Это непросто. Но никто не жалуется. Мы все равно всех победим", — заверил президент.

Напомним, 31 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что присутствие иностранных топ-чиновников в стране призвано снизить угрозу российской агрессии.

Помимо Джонсона на этой неделе страну посетит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Также известно, что сегодня с официальным визитом в украинскую столицу прибыл премьер Польши Матеуш Моравецкий.