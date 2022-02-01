"Ми всіх переможемо", але готуйтеся до поганого. Що заявили Зеленський та Джонсон після зустрічі

У ході брифінгу в Києві лідери двох країн торкнулися тем Мінських угод, санкцій проти Росії та загрози вторгнення держави-агресора.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон завершили переговори в Києві. За їхніми підсумками, сторони дали пресконференцію, під час якої зробили заяви щодо співпраці двох країн, загрози російського вторгнення, виконання Мінських угод та інших питань. Брифінг транслювала пресслужба Офісу президента увечері у вівторок, 1 січня.

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На початку пресконференції Зеленський заявив, що перший візит Джонсона у статусі прем'єр-міністра Великобританії припав на "непрості часи" не лише для України, а й "для всього світу".

Сторони зокрема домовилися співпрацювати для гарантування безпеки в Чорноморському регіоні та розвитку системи захисту від кіберзагроз, а також обговорили комплекс заходів для російської агресії. Зеленський зазначив, що "будь-які заходи дієві до, а не після".

"Профілактика краще, ніж реанімація", — сказав глава держави.

Зеленський подякував Великій Британії за розробку урядом законодавства, яке дозволить розширити санкції проти РФ за агресію проти України.

Прем'єр Великобританії підкреслив, що обмеження щодо РФ, які країна готує разом зі своїми західними партнерами, "будуть активовані тієї ж хвилини, як нога російського солдата наважиться ступити на українську територію".

Зеленський у ході брифінгу також згадав про союз України, Британію та Польщу, назвавши його "дуже непоганим майданчиком", на якому можна обговорювати питання безпеки та торгівлі.

"На рівні міністрів закордонних справ ми вже розпочали роботу. Більш детально ми зможемо говорити після того, коли ми на рівні лідерів держав цього союзу розпочнемо роботу", — заявив президент.

Джонсон розповів, що Великобританія виділить Україні 118 мільйонів доларів на підтримку енергетичної незалежності.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський про вторгнення РФ

У ході пресконференції Борис Джонсон заявив, що РФ накопичила на кордоні з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців і таким чином демонструє "можливо, найбільшу ворожість за всі роки нашого життя". Також голова британського уряду повторив тезу керівництва країн Заходу та НАТО про те, що народ України сам має право вирішувати, "у яку організацію йому вступати".

"200 тисяч українського війська є дуже потужними. Тому російським матерям варто пам'ятати про життя своїх синів. Можливо, це стримає Путіна від посилення конфлікту і ми приєднуємося до діалогу заради цього", — сказав Джонсон.

Зеленський у свою чергу сказав, що "ніхто не може передбачити, що станеться далі".

"Ми повинні розраховувати на себе. Ми повинні готуватися до поганих речей. І ми це робимо. Попри будь-які союзи дверей та вікна, які нам відчинені, але ніхто не знає, де двері, де вікно і коли це станеться… Зменшення ризиків — це потужна, озброєна армія, яка не наступає. Ми обороняємось. Ми захищаємо нашу державу", — зазначив Зеленський.

Коментуючи заяви російського керівництва про повернення частини військ держави-агресора із західної частини РФ на місця дислокації президент заявив: "Ми дуже чекаємо, коли РФ відведе війська від кордону. Це єдина чесна відповідь на питання, чи готові вони продовжувати ескалацію проти України".

Володимир Зеленський про Мінські угоди

На запитання журналіста про те, чи можлива реалізація Мінських угод щодо Донбасу в повному обсязі, президент України сказав: "Я вже не пам'ятаю, хто підписав Мінські угоди, але точно знаю, хто повинен їх виконувати".

Зеленський запевнив, що Україна відповідально ставиться "до тих чи інших домовленостей" і Нормандський формат — єдиний майданчик, на якому може бути вирішено це питання. Водночас президент України наголосив, що він "незадоволений усіма пунктами" Мінських угод.

"Ми по-різному ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів Мінських угод. Але ми дорослі хлопчики. Ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території. З іншого боку, ми ведемо багато переговорів щодо тристоронніх та двосторонніх форматів з РФ. Це непросто. Але ніхто не скаржиться. Ми все одно всіх переможемо", — запевнив президент.

Нагадаємо, 31 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що присутність іноземних топчиновників у країні покликана знизити загрозу російської агресії.

Крім Джонсона, цього тижня країну відвідає прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Також відомо, що сьогодні з офіційним візитом до української столиці прибув прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.