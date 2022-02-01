Польща готова евакуювати частину українців у разі вторгнення РФ — прем'єр Моравецький

У Варшаві готуються до найгіршого варіанту подій та підтримують Україну у багатьох сферах — від газової до гуманітарної.

Якщо Росія вторгнеться на територію України, то Польща готова прийняти частину українців і надати допомогу пораненим військовим. Про це сьогодні під час спільного брифінгу з главою уряду України Денисом Шмигалем повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

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Прем'єр запевнив, що Польща також готова надати Україні військову допомогу для підвищення обороноздатності:

"Чим більше союзники підтримують українську армію — тим менше шансів на те, що може статися ескалація конфлікту. Хоча, реально кажучи, все залежить від однієї людини і від того, що станеться у неї в голові", — заявив Моравецький.

Прем'єр-міністр Польщі наголосив, що Варшава готується до гіршого варіанту, хоча сподівається, що цього не станеться.

"Ми готові допомагати та приймати українських поранених, а також евакуювати частину громадян України", — заявив Моравецький.

Глава уряду Польщі наголосив, що суверенна та демократична Україна — в інтересах усієї Європи. Саме тому Польща готова також надати допомогу у питаннях газової сфери, оборони, стабілізації економіки та гуманітарної сфери. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку Польщі за підтримку, а також за сприяння реалізації курсу держави на членство в ЄС та НАТО.

Нагадаємо, поки що Росія продовжує посилювати окупантів в ОРДЛО снайперськими парами — в Україну прибув уже шостий борт із військовою допомогою від США. Також відомо, що 1 лютого Зеленський підписав указ про збільшення чисельності ЗСУ та зарплат військовим.