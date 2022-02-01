Польша готова эвакуировать часть украинцев в случае вторжения РФ — премьер Моравецкий

В Варшаве готовятся к худшему варианту событий и поддерживают Украину во многих сферах — от газовой до гуманитарной.

Если Россия вторгнется на территорию Украины — Польша готова принять часть украинцев и предоставить помощь раненым военным. Об этом 1 февраля во время совместного брифинга с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Премьер заверил, что Польша также готова предоставить Украине военную помощь для повышения обороноспособности:

"Чем больше союзники поддерживают украинскую армию — тем меньше шансов на то, что может произойти эскалация конфликта. Хотя, реально говоря, все зависит от одного человека и от того, что произойдет у него в голове", — заявил Моравецкий.

Премьер-министр Польши акцентировал, что Варшава готовится к худшему варианту, хотя надеется, что этого не произойдет:

"Мы готовы помогать и принимать украинских раненых, а также эвакуировать часть граждан Украины", — заявил Моравецкий.

Глава правительства Польши акцентировал, что суверенная и демократическая Украина — в интересах всей Европы. Именно поэтому Польша готова также предоставить помощь в вопросах газовой сферы, обороны, стабилизации экономики и гуманитарной сферы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность Польше за поддержку, а также за содействие в реализации курса государства на членство в ЕС и НАТО.

Напомним, пока Россия продолжает усиливать оккупантов в ОРДЛО снайперскими парами — в Украину прибыл уже шестой борт с военной помощью от США. Также известно, что 1 февраля Зеленский подписал указ об увеличении численности ВСУ и зарплат военным.