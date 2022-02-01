Увеличение зарплат и численности ВСУ на 100 тысяч: Зеленский подписал в Раде военный указ

По словам президента, документ предусматривает переход ВСУ к основам профессиональной армии и создание дополнительных 20 армейских бригад.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны в условиях возможного нападения РФ. Выступление главы государства перед Верховной Радой 1 февраля транслировалось в прямом эфире.

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По словам президента, документ "Об укреплении обороноспособности государства и привлекательности военной службы" предусматривает увеличение денежного довольствия военнослужащих до уровня не ниже трех минимальных зароботных плат (19,5 тыс. гривен по состоянию на 1 января 2022 года — ред.).

Помимо этого, как утверждал Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде, в указе прописан механизм перехода Вооруженных сил Украины к основам профессиональной армии и увеличение срока действия контрактов, которые подписывают бойцы.

"Разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, система карьерного роста офицеров, а также увеличение в течение следующих 3 лет численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек профессиональной армии, создание дополнительных 20 бригад ВСУ", — продолжил глава государства, объясняя, что изменится после подписания указа.

Владимир Зеленский также заверил, что соответствующий документ был подготовлен не потому, что Россия скоро может осуществить полномасштабное вторжение в Украину, а для того, чтобы "был мир".

[ + – ] Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины

После выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде, к трибуне вышел народный депутат от фракции "Голос" Андрей Шараськин. Участник боевых действий на Донбассе отметил, что в Украине сегодня саботируют процесс создания добровольческих подразделений в формате теробороны.

Андрей Шараськин также подчеркнул, что указом президента Владимира Зеленского нельзя увеличить численность ВСУ.

"Это делается не указом. Увеличить (численность — ред.) ВСУ может только Верховная Рада", — добавил нардеп от "Голоса".

[ + – ] В Раде раскритиковали указ Зеленского об укреплении обороноспособности Украины

В кулуарах Верховной Рады вице-спикер парламента Александр Корниенко прокомментировал указ Владимира Зеленского об укреплении обороноспособности Украины. Одна из журналисток поинтересовалась, как документом главы государства могут регулироваться вопросы, связанные с увеличением численности армии и зарплат военных. Корреспондентка также напомнила, что в Конституции прописано, что бюджетными вопросами и изменениями в армии может заниматься только Верховная Рада.

"А покажите мне в тексте указа сравнительную таблицу относительно изменений в бюджет. В тексте указа прописана задача для нас всех, Верховной Рады, увеличить зарплаты на определенный уровень", — добавил Александр Корниенко, комментируя подписанный президентом документ.

Отметим, что в ходе выступления в Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, Украине хватит запасов угля и газа для отопительного сезона, а национальная экономика продолжает стабилизироваться.

Напомним, 31 января глава Минобороны Украины Алексей Резников, комментируя возможное вторжение РФ, заявил, что не видит необходимости в проведении мобилизации. По его словам, страна пойдет в другом направлении и будет концентрироваться на развитии территориальной обороны.