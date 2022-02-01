Запасов угля и газа достаточно, украинская экономика стабилизируется, — Зеленский (видео)

По словам президента, гривна по отношению к доллару "чувствует себя лучше", а план поступления средств в бюджет в январе был перевыполнен на 7 млрд.

Украинская экономика в условиях пандемии и возможного вторжения армии РФ стабилизируется, а запасов газа и угля хватит для прохождения отопительного сезона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 1 февраля.

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Глава государства поблагодарил граждан за то, что они не поддаются панике в условиях возможного нападения российских войск. Как отметил Владимир Зеленский, национальная экономика стабилизируется, а в финансовой системе — "все под контролем".

В ходе выступления в Верховной Раде президент также заявил, что план поступления средств в бюджет в январе 2022 года перевыполнено на 7 млрд.

"Гривна на сегодняшний день, слава Богу, чувствует себя лучше. Вчера (31 января — ред.) укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу. Почти неделю на международных финансовых рынках есть позитивная динамика относительно наших облигаций. Их котировки возвращаются на прежний уровень — финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом", — продолжил Владимир Зеленский.

Глава государства заверил, что в Украине достаточно запасов газа и угля для прохождения отопительного сезона. Выступая перед народными депутатами, Владимир Зеленский обратил внимание, что впервые за годы независимости в стране работают все блоки атомных электростанций.

Помимо этого, как заявил президент, золотовалютные резервы находятся на рекордном уровне, что позволяет укреплять "экономический иммунитет" и защищает национальную валюту от различных колебаний.

[ + – ] Украинская экономика стабилизируется в условиях возможного вторжения РФ, - Зеленский

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, что украинские ТЭС максимально загружены из-за холодов. Теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго", работающие на угле, увеличили генерацию электроэнергии, однако в компании не могут прогнозировать, ожидаются ли в Украине веерные отключения света.

Также финансовые аналитики объясняли Фокусу, почему курс доллара в Украине превысил 29 гривен и с чем связано такое падение гривны.