Дефицит угля в Украине временно побежден: с чем это связано и что происходит в энергетике

За последние три дня на складах ТЭС объемы топлива увеличились на 167,5 тыс. тонн. Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в комментарии Фокусу рассказал, что Украина вышла на положительный баланс благодаря импорту угля и собственной добычи.

Украина в условиях существенного похолодания и ночных морозов до -13… -15 градусов накопила 627 тысяч тонн угля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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По состоянию на 12 января, на складах украинских ТЭС находится 627 тысяч тонн угля при объеме гарантированных запасов в 928,4 тыс. тонн топлива.

[ + – ] Объем запасов угля на украинских ТЭС составляет 627 тысяч тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

В условиях морозов Украина за день израсходовала 64 тыс. тонн при среднесуточном объеме поставок в 64,5 тыс. тонн топлива.

[ + – ] За сутки Украина израсходовала 64 тыс. тонн угля Фото: пресс-служба Минэнерго

Днем ранее, 11 января, на украинских ТЭС было накоплено 622,2 тыс. тонн угля, а израсходовано за сутки — 60,8 тыс. толпива.

[ + – ] За 10 января Украина израсходовала 60,8 тыс. тонн угля Фото: пресс-служба Минэнерго

[ + – ] Объем запасов угля на украинских ТЭС на 11 января составлял 622.2 тыс. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

По состоянию на понедельник, 10 января, на складах находилось всего 459,5 тыс. тонн угля, а суточный расход топлива за 9 января составил 46,5 тыс. тонн топлива.

[ + – ] Объем запасов угля на украинских ТЭС на 10 января составлял 459,5 тыс. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

[ + – ] За 9 января Украина израсходовала 46,5 тыс. тонн угля Фото: пресс-служба Минэнерго

Судя по официальной статистике Министерства энергетики, Украина накапливает на складах украинских ТЭС уголь даже при ухудшении погодных условий и ночных морозов.

По прогнозам Укргидрометеоцентра, в четверг, 13 января, в Украине также будет холодно, а дневная температура в некоторых регионах составит -9…-11 градусов. Фокус обратился за новым комментарием к эксперту по энергетическим вопросам Валентину Землянскому, чтобы выяснить, какой объем угля страна может израсходовать в течение "холодных" суток.

По словам специалиста, суточное накопление угля, если статистика Министерства энергетики верна, превышает сработку (процедура, вызванная необходимостью освободить угольный склад от старых запасов топлива и заполнить его свежим углем — ред.).

"Как правило, сработка в сильные морозы может достигать 80-90 тысяч тонн. Это по всей Украине. К нам пришло две лодки, плюс собственная добыча… Это означает, что пока мы находимся в плюсовом балансе по накоплению топлива… На праздники объемы потребления угля падали. Скорее всего, за счет этого удалось накопить (запасы топлива на складах ТЭС — ред.)", — добавил Валентин Землянский.

В ходе прошлого общения с Фокусом, которое состоялось 17 декабря, эксперт по энергетическим вопросам предупреждал, что если украинские ТЭС в условиях дефицита угля начнут переходить на газ — стране не хватит запасов топлива для прохождения отопительного сезона.

По словам Валентина Землянского, импорт угля не является "панацеей", а постановление Кабмина о переходе теплоэлектростанций и электроцентралей на сжигание газа лишний раз подтверждает, что в Украине есть проблемы с топливом и теплогенерацией.

Ранее Фокус общался с руководителем Союза потребителей коммунальных услуг Олегом Попенко. Эксперт рассказывал, что Украина ежемесячно расходует 1,7 млн тонн угля при средней температура воздуха от -5 до +5 градусов. Помимо этого Олег Попенко предупреждал, что при существенном снижении температуры воздуха до -15 градусов государству не хватит запасов угля и газа для прохождения отопительного сезона.

Также Фокус в прошлом материале рассказывал, как Украина может побороть энергетический кризис и дефицит угля на складах ТЭС.