Дефіцит вугілля в Україні тимчасово переможений: з чим це пов'язано та що відбувається в енергетиці

За останні три дні на складах ТЕС обсяги палива збільшились на 167,5 тис. тонн. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський у коментарі Фокусу розповів, що Україна вийшла на позитивний баланс завдяки імпорту вугілля та власного видобутку.

Україна в умовах суттєвого похолодання та нічних морозів до -13…-15 градусів накопичила 627 тисяч тонн вугілля. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

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Станом на 12 січня, на складах українських ТЕС знаходиться 627 тисяч тонн вугілля за обсягом гарантованих запасів у 928,4 тис. тонн палива.

[ + – ] Обсяг запасів вугілля на українських ТЕС складає 627 тисяч тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

В умовах морозів Україна за день витратила 64 тис. тонн за середньодобового обсягу поставок у 64,5 тис. тонн палива.

[ + – ] За добу Україна витратила 64 тис. тонн вугілля Фото: пресс-служба Минэнерго

На день раніше, 11 січня, на українських ТЕС було накопичено 622,2 тис. тонн вугілля, а витрачено за добу — 60,8 тис. палива.

[ + – ] За 10 січня Україна витратила 60,8 тис. тонн вугілля Фото: пресс-служба Минэнерго

[ + – ] Обсяг запасів вугілля на українських ТЕС на 11 січня становив 622,2 тис. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

Станом на понеділок, 10 січня, на складах було всього 459,5 тис. тонн вугілля, а добова витрата палива за 9 січня склала 46,5 тис. тонн палива.

[ + – ] Обсяг запасів вугілля на українських ТЕС на 10 січня становив 459,5 тис. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

[ + – ] За 9 січня Україна витратила 46,5 тис. тонн вугілля Фото: пресс-служба Минэнерго

Судячи з офіційної статистики Міністерства енергетики, Україна накопичує на складах українських ТЕС вугілля навіть за погіршення погодних умов і нічних морозів.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у четвер, 13 січня, в Україні також буде холодно, а денна температура в деяких регіонах становитиме -9…-11 градусів. Фокус звернувся за новим коментарем до експерта з енергетичних питань Валентина Землянського, щоб з'ясувати, який обсяг вугілля країна може витратити протягом "холодної" доби.

За словами фахівця, добове накопичення вугілля, якщо статистика Міністерства енергетики є правильною, перевищує спрацювання (процедура, викликана необхідністю звільнити вугільний склад від старих запасів палива та заповнити його свіжим вугіллям — ред.).

"Як правило, спрацьовування у сильні морози може досягати 80-90 тисяч тонн. Це по всій Україні. До нас прийшло два човни, плюс власний видобуток… Це означає, що поки що ми перебуваємо в плюсовому балансі з накопичення палива… На свята обсяги споживання вугілля знижувалися. Швидше за все, за рахунок цього вдалося накопичити (запаси палива на складах ТЕС — ред.)", — додав Валентин Землянський.

У процесі минулого спілкування із Фокусом, яке відбулося 17 грудня, експерт з енергетичних питань попереджав, що якщо українські ТЕС в умовах дефіциту вугілля почнуть переходити на газ, то країні не вистачить запасів палива для проходження опалювального сезону.

За словами Валентина Землянського, імпорт вугілля не є "панацеєю", а постанова Кабміну про перехід теплоелектростанцій та електроцентралей на спалювання газу вкотре підтверджує, що в Україні є проблеми з паливом і теплогенерацією.

Раніше Фокус спілкувався з керівником Спілки споживачів комунальних послуг Олегом Попенком. Експерт розповідав, що Україна щомісяця витрачає 1,7 млн тонн вугілля за середньої температури повітря від -5 до +5 градусів. Крім цього, Олег Попенко попереджав, що за умов суттєвого зниження температури повітря до -15 градусів державі не вистачить запасів вугілля і газу для проходження опалювального сезону.

Також Фокус у минулому матеріалі розповідав, як Україна може подолати енергетичну кризу та дефіцит вугілля на складах ТЕС.