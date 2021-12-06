На трьох українських ТЕС вугілля лишилося на 5-6 днів: що буде далі?

Експерт Юрій Корольчук у коментарі Фокусу розповів, що подолати енергокризу Україні допоможуть поновлення імпорту електроенергії з Білорусі й РФ, а також відключення світла.

На українських ТЕС станом на 6 грудня обсяг запасів вугілля становить 412,5 тис. тонн із 921,5 тис. тонн запланованих. Про це свідчать дані, опубліковані Міненерго.

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Найбільші запаси зафіксовані на Курахівській та Зміївській ТЕС — 83 та 58,6 тис. тонн відповідно.

[ + – ] Обсяг запасів вугілля на українських ТЕС складає 412,5 тис. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

За даними Міненерго, 5 грудня українські теплові електростанції витратили 50,2 тис. тонн вугілля і стільки ж накопичили.

[ + – ] Українські ТЕС за добу витратили понад 50 тис. тонн вугілля Фото: пресс-служба Минэнерго

На скільки днів кожній українській ТЕС вистачить запасів вугілля:

Луганська — 28 днів;

Курахівська — 10 днів;

Ладижинська — 5-6 днів;

Добротвірська — 4 дні;

Бурштинська — запасів немає;

Запорізька — 9 днів;

Придніпровська — 8 днів;

Криворізька — 13 днів;

Зміївська — 20 днів;

Трипільська — 12-13 днів;

Вуглегірська — 6 днів;

Слов'янська — 8 днів.

З проханням прокоментувати дефіцит вугілля та кризу в українській енергетиці Фокус звернувся до експерта з енергетичних питань, члена Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука.

За його словами, 412,5 тис. тонн вугілля — абсурдно низький рівень запасів палива в умовах підготовки та запуску опалювального сезону. Більше того, план за обсягами вугілля був на рівні 3,5 млн тонн, а на сьогоднішній день Україна повинна була мати в сховищах 2,5 млн тонн.

"Такий запас вугілля робиться на тлі планування та очікування того, чи можуть бути критичні ситуації на АЕС — блоки можуть йти на ремонти. На ГЕС, які не можуть постійно спускати воду взимку… Криза (в енергетиці — ред.) є, про це всі кажуть", — продовжив Юрій Корольчук.

Експерт, коментуючи постачання імпортного вугілля в Україну на семи кораблях, заявив, що цих обсягів країні не вистачить для проходження опалювального сезону, а постачання палива потрібно було налагодити ще до 1 листопада 2021 року.

Україна, як зазначає Юрій Корольчук, теоретично може пройти енергетичну кризу, якщо буде тепла зима та якщо всі блоки АЕС працюватимуть. Фахівець також назвав ще кілька сценаріїв виходу України із критичної ситуації.

"Також потрібна робота теплових електростанцій на вугіллі або на газі. Виходів (з кризи — ред.) у нас три. Імпорт електроенергії з Білорусі та Росії, спалюємо газ на теплових станціях та обмежуємо споживачів", — додав експерт з енергетичних питань.

Фахівець також закликав не плутати обмеження споживачів із віяловими відключеннями електроенергії.

"Обмеження електропостачання — коли планово бачать, що в нас низькі потужності та що нам потрібно вимкнути якихось споживачів, щоб розвантажити систему. Вимикають, насамперед, великі промислові об'єкти, і лише потім — населення. В умовах кризи я обома руками за це. А іншого виходу немає, щоб уникнути блекауту та катастрофічних наслідків для АЕС та ТЕС… Відключення електроенергії на кілька годин не є великою проблемою, якщо воно не зачіпає лікарні, пологові будинки", — підсумував Юрій Корольчук у коментарі Фокусу.

Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що віялових відключень електрики й опалення в Україні не буде. За словами глави держави, на тлі дефіциту палива в Україну вугілля доставлять на сім суден.

Про віялові відключення електрики у Києві раніше попереджав мер столиці Віталій Кличко. Як зазначав міський голова, тривалі морози та дефіцит вугілля можуть спровокувати відключення електроенергії побутовим споживачам.

Також Фокус у своїй статті докладно пояснював, чи Україна зможе уникнути віялових відключень електрики через дефіцит вугілля.