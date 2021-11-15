Світло не вимкнуть. Зеленський заявив, що вугілля в Україну доставлять на семи кораблях (відео)

За словами глави держави, у країні на випадок дефіциту вугілля підготовлено атомну енергетику.

В Україні ніхто не залишиться без світла й тепла, незважаючи на енергокризу в світі. Таку обіцянку дав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

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"Тут все просто, незважаючи на те, що все не просто у світі. Наш принцип — хвилюватися менше та працювати більше", — сказав глава держави.

Зеленський запевняє, що в Україні на випадок дефіциту вугілля підготовлено атомну енергетику.

"За останні тижні запущено два додаткові блоки на Рівненській та Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено найближчими тижнями — до кінця листопада. Відключення світла може лякати лише тих, у кого відключено логіку та критичне мислення", — додав він.

Щоб не чути новини про можливе відключення світла, Зеленський запропонував вимкнути звук на "деяких брехливих каналах". Україна справляється з нестачею вугілля, адже найближчим часом до портів прибудуть 7 кораблів "панамакс", навантажені вугіллям, сказав президент.

Це вугілля повністю закриє потреби в енергетичній сфері до кінця року та до кінця опалювального сезону.

"Ми не купуємо вугілля у сепаратистів. Ми не платимо і не платитимемо тим, хто не визнає нашу незалежність. Ми робимо перший крок на шляху до повної енергетичної незалежності України", — додав президент.

Утім, Зеленський не став уточнювати, скільки коштувала замовлена партія вугілля і де її купили.

Віялові відключення світла: по Україні вже готуються до проблем

У деяких регіонах України повідомляли про початок перебоїв з електрикою. Мер Києва Віталій Кличко говорив про високу ймовірність віялових відключень у столиці. Жителі Одеси розповідали, як віялові відключення світла маскують під ремонтні роботи. Постачальники електроенергії вже публікують графіки погодинних відключень світла.

За інформацією Укренерго, за тиждень з 8 по 14 листопада споживання електроенергії по країні зросло на 3,7%. Станом на ранок 15 листопада загальні запаси вугілля на складах ТЕС становили 378 тис. тонн. До кінця минулого тижня на складах було 407,4 тис. тонн вугілля.

Фокус також писав, що Україна зобов'язалася відмовитися від вугілля до 2040 року та перейти на більш екологічні джерела електроенергії.

Нагадаємо, що білоруська держкомпанія "Беленерго" вирішила припинити постачання електроенергії в Україну.