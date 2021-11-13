"Заводи працюватимуть вночі, села відключать". Коли в Україні розпочнуться віялові відключення світла

Наскільки реальною для українських міст і сіл є перспектива щодня на кілька годин залишитися без електроенергії і чому виникла загроза віялових відключень світла?

Українці стривожені: судячи з повідомлень у соцмережах та деяких новин, регіони України ось-ось зіткнуться із загрозою віялових відключень світла. В Одесі мешканці побоюються, що "вже почалося", і перебої з електрикою — це "замасковані" під ремонтні роботи віялові відключення світла. Мер столиці Віталій Кличко прямо попередив: у Києві можливі відключення світла, якщо сильні морози протримаються кілька тижнів.

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[ + – ] "З такими високими тарифами вони не мають права на віялові відключення!" Фото: Facebook/Одесское время

Постачальники електроенергії публікують графіки погодинних відключень світла. Це зробили ПАТ "Черкасиобленего", "Полтаваобленерго" та "Сумиобленерго". "Черніговобленего" направило побутовим споживачам повідомлення про дозволену потужність з розподілу електричної енергії на рівні 3 кВт.

Компанія "ДТЕК Київські регіональні мережі" запевняє, що віялові відключення світла у Київській області проводити не планує. У листопадовому графіку планових відключень електроенергії компанії зазначено, що у Київській області відключатимуть світло на певних вулицях у кількох районах. Про віялові відключення не згадується.

Феросплавні заводи переведуть у нічний режим, а села відключать?

Проте віялові відключення світла можу відбуватися через зменшення запасів вугілля на складах ТЕС.

За даними Укренерго, з 25 жовтня до 8 листопада запаси вугілля впали на 104 тис. тонн, до 479,4 тис. тонн.

До 11 листопада вони становили вже 407,4 тис. тонн.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у спілкуванні з Фокусом підтвердив імовірність віялових відключень по країні найближчим часом через брак вугілля та газу.

"Купити газ безпосередньо ми не можемо. Вугілля залишилося мало, привезти його логістично складно. Це займе близько 2,5 місяців. Дається взнаки і відсутність грошей на газ і вугілля. "Нафтогаз" збитковий, а ДТЕК частково виділяє кошти на закупівлю вугілля. Більше половини ТЕС стоять через відсутність палива”, – каже Попенко.

Унаслідок нестачі електроенергії деякі підприємства можуть перевести на нічний режим роботи. Пік віялових відключень, за словами голови Спілки споживачів комунпослуг, припаде на січень-лютий.

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"Це торкнеться феросплавних заводів, зокрема заводу "Дніпроспецсталь". На кілька днів відключають електроенергію в Київській та Одеській областях. Постраждають і невеликі села, їх можуть відрізати від електроенергії", — прогнозує він.

У пресслужбі "Укренерго" Фокус запевнили,що передумов для віялових відключень немає.

"Ці відключення відбуваються автоматично, без участі людини. І вони далеко не завжди викликані нестачею електроенергії, яка має покривати споживання. Це просто спрацьовує релейний захист. Графік аварійних відключень ми завжди повідомляємо заздалегідь", – пояснили у компанії.

Заспокоював українців і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який казав, що Кабмін не готується до відключень та подібних планів не будують.

Нестача електроенергії — "рука" Ахметова?

Ситуація на енергоринку ускладнилася, коли 3 та 4 листопада енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова провів аукціон із продажу електроенергії за двосторонніми договорами з початковими цінами 8755 та 9770 грн/МВт-год. Максимальне обмеження ціни на ринку становить 4000 грн./МВт-год.

Компанії "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго" та "ДТЕК Західенерго" виставляли на продаж 1,73 млн МВт-год електроенергії базового навантаження терміном постачання з 1 січня до 31 березня 2022 року. Ціна в Об'єднаній енергосистемі України становила 8755 грн/МВт-г, 8745 грн/МВт-г та 4345 грн/МВт-г.

4 листопада "ДТЕК Дніпроенерго" виставило 276 тис. МВт-год електроенергії базового навантаження зі строком постачання у листопаді поточного року за ціною 9770 грн/МВт-год. Жоден лот зрештою не реалізували.

Олег Попенко, як і низка інших коментаторів, упевнений, що певним чином Ахметов впливає на ситуацію з електроенергією.

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"Але з іншого боку він [Ахметов] не має жодного стосунку до того, що Центренерго вчасно не закупило вугілля, а Нафтогаз – не купив газ. Єдина його зацікавленість полягає у піднятті тарифу на електроенергію для бізнесу, оскільки він змушений купувати вугілля не по 50 а по 250 доларів", – зазначає експерт.

Фокус направив запит до корпорації ДТЕК, щоб з'ясувати, наскільки вистачить запасів вугілля цього сезону.

[ + – ] "Єдина зацікавленість Ахметова полягає у підвищенні тарифу на електроенергію для бізнесу", — експерт Фото: Logan Kirschner: Pexels

Нагадаємо, що держкомпанія "Беленерго" зупинила експорт електроенергії до України. Укладати нові рамкові контракти білоруський постачальник не планує.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України, заявила про проведення перевірок ТЕС, що належать ДТЕК, "Центренерго" та "Енергетичній компанії України" через проблеми з постачанням вугілля.