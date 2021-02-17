Привид "блекауту". Чи загрожують Україні віялові відключення електроенергії

Фокус з'ясував, чому українська енергетика взимку 2021 року зіткнулася з кризою, і в якому випадку можливі планові відключення житлових кварталів та підприємств країни.

"У нас знову відключення. З восьмої вечора. Обіцяють о другій годині ночі включити", — розповів житель Київської області Дмитро Павленко. Такі історії в лютому 2021 року — не рідкість. Зазвичай відключення повʼязані з аварією електромереж, тобто вони не заплановані. Водночас взимку 2021 року в країні активно поповзли чутки про віялові відключення електроенергії. Така практика була поширена в кінці 90-их, коли в пікові години споживання електроенергії цілі квартали міст на 1-2 години занурювалися в темряву відповідно до затвердженого графіка. Потім про віялові відключення згадали у кризовому 2014 році, коли такі обмеження торкнулися Київської, Харківської та Черкаської областей.

У січні-лютому 2021 року мешканцям багатьох населених пунктів України, як і Дмитру Павленко, також доводилося сидіти без світла по 2-6 годин. Хоча, згідно з інформацією операторів систем розподілу, поки причина — плановий ремонт і аварійні ситуації, які відбуваються через розгул зимової стихії.

Графік планових відключень електроенергії, а також інформацію про аварії та орієнтовною тривалістю ремонтних робіт можна знайти на сайтах операторів систем розподілу (обленерго). Наприклад, про відключення світла в Одесі і Одеській області інформує інтернет-ресурс "ДТЕК Одеські електромережі", ситуацію в Києві можна зʼясувати на сайті "ДТЕК Київські електромережі", в Харкові і області — АТ "Харківобленерго", у Львові — "Львівобленерго".

Електростанції просять вугілля

Розмови про кризову ситуацію в українській енергетиці аж ніяк не безпідставні. Оскільки зима 2020-го виявилася помітно суворіше минулорічної, в січні порівняно з аналогічним періодом минулого року енергоспоживання збільшилося майже на 6%. У лютому очікується така ж історія.

Крім погодних умов, на збільшення споживання електроенергії взимку 2021 року на думку Агії Загребельської, засновниці "Ліги антитрасту", держуповноважених АМКУ у 2015-2019 роках, міг вплинути той факт, що ціни на газ для населення з 1 серпня 2020 стали ринковими, тоді коли вартість електрики залишалася пільговою. Це могло спонукати людей опалювати будинки саме електрикою, а не газом.

Саме по собі подібне зростання споживання не стало б критичним для енергосистеми України, якби не численні проблеми у виробників електроенергії. Одна з них — відсутність вугілля на складах ТЕС.

"Станом на 16 лютого 2021 року запаси вугілля на ТЕС склали 294 тис т — 18,9% від обсягу, передбаченого графіком для теплових електростанцій, затвердженого Міненерго, — повідомив Фокусу Дмитро Коваленко, член НКРЕКП. — Графік не виконується АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго" і ПАТ "Центренерго. Практично всі електростанції працюють "з коліс", а окремі вугільні енергоблоки "Центренерго" використовують природний газ".

Пʼять енергоблоків ТЕЦ, за даними НКРЕКП, на 16 лютого і зовсім не можуть включитися в роботу через відсутність енергоресурсів. Ще 14 енергоблоків — на ремонті.

[ + – ] Енергоспоживання збільшилася майже на 6% Фото: Tom Fisk: Pexels

На думку Агії Загребельської, до дефіциту вугілля могла привести зміна Міненерго прогнозованого балансу вироблення електроенергії в бік збільшення частки теплової генерації за рахунок обмеження атомної, через що частина атомних блоків у зимовий період виявилася на ремонті.

За даними НКРЕКП, на ремонті зараз — 4 енергоблоки АЕС, встановлена потужність яких орієнтовно перевищує потужність 15-ти теплових енергоблоків. У Нацкомісії вважають, що потрібно було змістити такі роботи на період весняної повені, коли простій енергоблоків на тлі меншого споживання могли компенсувати гідроелектростанції, або на літо — пік вироблення сонячної енергії.

В українській енергетичній системі ТЕС, які відносно гнучко можуть збільшувати або зменшувати вироблення електроенергії, зазвичай використовують для корекції дисбалансів. Відповідно, у ситуації, що склалася навантаження на них збільшилося, а запаси вугілля стрімко скорочувалися.

Наприклад, на ВАТ "Центренерго", за інформацією компанії, у листопаді 2020 виробили 134,32% від прогнозного балансу виробництва електроенергії, в грудні — 153,38%. У звʼязку з цим понадпланово використовували 362 тис т вугілля.

Через відсутність на ТЕС вугілля в запланованих обсягах, ситуація в енергосистемі залишатиметься складною принаймні до закінчення зимового опалювального періоду. Особливо важко буде в другій половині лютого 2021 року, коли морози в Україні посиляться.

"Температура зараз знижується, і цей осінньо-зимовий період справді непростий. Але у нас є план, як збалансувати енергосистему, — заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка". — Частиною цього плану було включення в мережу другого енергоблоку ХАЕС (Хмельницької атомної електростанції — Фокус), яке відбулося сьогодні (15 лютого — Фокус) о 9:31 ранку, що допоможе нам пройти цей період. Також залишаються в роботі додаткові блоки "Центренерго", які працюють на природному газі".

[ + – ] Відключення: зрада чи блекаут? Фото: eric anada: Pexels

Відключення: "зрада" чи блекаут?

Крім, власне, страшилок про майбутні віялові відключення електроенергії в Україні, медіапростір розбурхало обурення початком імпорту електроенергії в Україну з Білорусі та Росії.

Справді, на тлі загострення дефіциту електроенергії її спочатку почали імпортувати з території Білорусі, де нещодавно ввели в експлуатацію перший енергоблок Білоруської АЕС, і там дуже зацікавлені в реалізації електроенергії. А з 1 лютого стартували поставки з Росії. Альтернативи імпорту немає — адже на територію так званої торгової зони ОЕС України, яка охоплює майже всю територію країни, електроенергію технічно можна постачати тільки з Росії, Білорусі та Молдови.

Можливості імпортувати електроенергію з країн ЄС є поки тільки у ДТЕК — через Бурштинський енергоострів на західній Україні. Однак великих обсягів такого імпорту немає, а минулого року Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства заявив, що допоможе в розслідуванні АМКУ щодо ймовірного зловживання монопольним становищем компанії ДТЕК Ріната Ахметова на Бурштинському енергоострові.

"Імовірно, ДТЕК значно скорочує імпорт електроенергії зі Словаччини на Бурштинській енергоострів, не використовуючи надані йому транскордонні пропускні здатності. Таким чином, він створює дефіцит електроенергії, доступної для продажу на ринку на добу вперед, одночасно пропонуючи більше електроенергії на балансує ринку, де ціни вище", — зазначили тоді в Секретаріаті.

За інформацією НЕК "Укренерго", протягом тижня 8-14 лютого комерційний імпорт у торгову зону ОЕС України з Білорусі склав 85,9 млн кВт-год, з Росії — 41,7 млн кВт-год. На Бурштинський енергоострів надійшло близько 31,3 млн кВтг зі Словаччини, 4,9 млн кВтг з Румунії і 4,5 млн кВтг з Угорщини.

Аварійна допомога від суміжних енергосистем з 8 до 14 лютого не була потрібна. Однак подібний прецедент уже був у вівторок 2 лютого 2021 року, коли з 9:00 до 20:00 Україні довелося залучити аварійну допомогу від Білорусі обсягом 6,6 млн кВт-год.

Загалом, за оцінкою Агії Загребельської, частка імпорту у загальному обсязі споживання електроенергії складає приблизно 3-5%, що дозволяє Україні покрити дефіцит в ОЕС, викликаний відсутністю вугілля, ремонтами енергоблоків АЕС і ТЕС, аварійними відключеннями і морозами.

Деякі експерти вважають, що заборона імпорту з РФ і Білорусі може спричинити за собою застосування віялових відключень по всій країні.

"Якщо імпорт електроенергії з Росії та Білорусі припиниться, віялові відключення в Україні у 2021 році будуть неминучі, і окремі регіони в години пікового навантаження вранці та ввечері можуть залишитися без світла. Можливо, населення подібні обмеження не торкнутися, однак промисловість та економіка зазнають втрат", — вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.

У майбутньому, коли реалізують перехід до обʼєднання з європейською енергосистемою, швидше за все, імпортувати електроенергію з РФ не доведеться. Такий перехід передбачений законом "Про ринок електроенергії", проте його реалізація повʼязана з досить жорсткими умовами щодо стабільності енергосистеми. Поки такою стабільністю українська енергосистема похвалитися не може, а отже, перехід до обʼєднання з мережами ЄС відкладається.

І все ж в "Укренерго" переконують, що громадянам хвилюватися з приводу віялових відключень світла не варто.

"Ми не прогнозуємо ніяких відключень споживачів — побутових і непобутових, і в цьому полягає наша робота, як системного оператора", — запевнив Володимир Кудрицький.

Хто винен, що робити

Опитані Фокусом компанії, організації та експерти відповідальність за поточну кризу в енергетиці частково покладають на найбільшого гравця енергетичного ринку — компанію ДТЕК Ріната Ахметова.

"Для збільшення виробництва електроенергії нашими генеруючими компаніями необхідно зменшити кількість випадків позапланового виведення блоків в аварійний ремонт і вирішити проблему з дефіцитом вугілля, — заявила Фокусу Агія Загребельська. — Відповідно, якщо група ДТЕК працюватиме без збоїв, сумлінно виконуватиме свої договірні та законодавчі обовʼязки, не зловживатиме монопольним становищем і не обмежуватиме виробництво — електрика з будь-якої іншої країни нам не знадобиться".

Попереду у операторів ринку, в першу чергу, ДТЕК, пояснення з ревізорами. Як повідомив Фокусу Дмитро Коваленко, через зниження рівня запасів палива на складах генеруючих компаній нижче затверджених обсягів, на засіданні НКРЕКП 25 січня 2021 року прийняли рішення про проведення позапланових виїзних перевірок АТ "ДТЕК Дніпроенерго", ВАТ "Донбасенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго", а також державне ПАТ "Центренерго" щодо дотримання вимог ліцензійних умов про наявність необхідних резервів палива для забезпечення безпеки поставок електричної енергії.

У ДТЕК, втім, відповідальність за кризу покладають на державу. На що Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК заявив на прес-конференції, яка відбулася на початку лютого 2021 року, що поточна криза на ринку електроенергії стала наслідком фундаментальних економічних помилок з адміністративного втручання в ціноутворення, через що фінансовий дефіцит галузі вже перевищив 50 млрд грн. Саме з ростом заборгованості топ-менеджер ДТЕК повʼязує підвищену аварійність у галузі.

Для вирішення проблем ринку Тимченко закликає усунути невизначеність У кадровій політиці у профільних держвідомствах (вважай — призначити міністра енергетики), погасити борги ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами ВДЕ, виключити адміністративне втручання з боку регулятора, лібералізувати тарифи.

Хоч би чим закінчилося протистояння сторін, якщо уроки зими 2021 року не вивчені, схожа ситуація цілком може повторитися через рік. На думку Володимира Кудрицького, підготуватися до наступного опалювального періоду допоможе забезпечення роботи 11-12-ти енергоблоків атомних електростанцій, що дозволить уникнути залежності від кількості вугілля на складах ТЕС та рівня їх аварійності. Крім цього, Кудрицький закликає посилити відповідальність учасників ринку за забезпечення станцій необхідним паливом.