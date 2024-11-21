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Економіка Віялові відключення після обстрілів РФ Удари ЗС РФ по енергооб'єктах України

З 6 ранку й до пізнього вечора: коли вимикатимуть світло 22 листопада (графіки)

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Фото: Getty Images | Ілюстративне фото

В "Укренерго" повідомили, коли діятимуть графіки відключень у п’ятницю. Енергетики застосовуватимуть одну та дві черги.

У п’ятниць в Україні діятимуть графіки відключень світла з 6 ранку й майже до півночі. Про це 21 листопада повідомили у НЕК "Укренерго".

Графіки відключень світла на 22 листопада

22 листопада енергетики застосовуватимуть:

  • одну чергу — з 6:00 до 7:00;
  • дві черги — з 7:00 до 18:00;
  • одну чергу — з 18:00 до 22:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — пояснили в "Укренерго".

Українців попередили, що впродовж доби обсяг обмежень може змінюватись. Споживачів попросили не вмикати одразу кілька потужних електроприладів, коли повертається світло.

Де шукати графіки відключень світла

Подивитись, коли у вас вимикатимуть електроенергію за графіком, можна залежно від регіону:

Нагадаємо, 21 листопада у більшості регіонів збільшили обсяг обмежень. У Дніпропетровській області без світла залишилась половина споживачів електроенергії.

Вночі на 21 листопада ЗС РФ здійснили обстріл України, сили ППО ліквідували шість ракет типу Х-101. Внаслідок атаки у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.