З 6 ранку й до пізнього вечора: коли вимикатимуть світло 22 листопада (графіки)
В "Укренерго" повідомили, коли діятимуть графіки відключень у п’ятницю. Енергетики застосовуватимуть одну та дві черги.
У п’ятниць в Україні діятимуть графіки відключень світла з 6 ранку й майже до півночі. Про це 21 листопада повідомили у НЕК "Укренерго".
Графіки відключень світла на 22 листопада
22 листопада енергетики застосовуватимуть:
- одну чергу — з 6:00 до 7:00;
- дві черги — з 7:00 до 18:00;
- одну чергу — з 18:00 до 22:00.
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — пояснили в "Укренерго".
Українців попередили, що впродовж доби обсяг обмежень може змінюватись. Споживачів попросили не вмикати одразу кілька потужних електроприладів, коли повертається світло.
Де шукати графіки відключень світла
Подивитись, коли у вас вимикатимуть електроенергію за графіком, можна залежно від регіону:
- графіки для Києва;
- графіки для Київської області;
- графіки для Одеської області;
- графіки для Дніпропетровської області;
- графіки для Вінницької області;
- графіки для Донецької області;
- графіки для Житомирської області;
- графіки для Запорізької області;
- графіки для Сумської області;
- графіки для Полтавської області;
- графіки для Харківської області;
- графіки для Чернігівської області;
- графіки для Львівської області;
- графіки для Закарпатської області;
- графіки для Тернопільської області;
- графіки для Хмельницької області;
- графіки для Рівненської області;
- графіки для Волинської області;
- графіки для Івано-Франківської області;
- графіки для Чернівецької області;
- графіки для Черкаської області;
- графіки для Кіровоградської області;
- графіки для Миколаївської області.
Нагадаємо, 21 листопада у більшості регіонів збільшили обсяг обмежень. У Дніпропетровській області без світла залишилась половина споживачів електроенергії.
Вночі на 21 листопада ЗС РФ здійснили обстріл України, сили ППО ліквідували шість ракет типу Х-101. Внаслідок атаки у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.