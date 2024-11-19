Коли в Україні скасують графіки відключень світла: в уряді озвучили прогнози (відео)

За словами радника прем'єр-міністра Юрія Бойка, енергетики працюють цілодобово в три зміни, щоби швидко виконати всі ремонтні роботи.

Найближчим часом ситуація зі світлом в Україні поліпшиться, однак повністю відмовитися від графіків відключення енергії не вдасться. Для цього потрібні тижні. Про це сказав радник прем'єр-міністра Юрій Бойко в ефірі телеканалу "Київ24".

"Уже відбулися значні покращення, навіть у найважчому Одеському регіоні понад 60% споживачів заживлено. Звичайно, це не 100%. Частина споживачів досі продовжує залишатися без електроенергії, але й масштаб уражень по Одеському регіону найбільший. Після таких пошкоджень за півтори-дві доби відновити 60% споживачам подачу електроенергії — це результат, який коштує величезних зусиль", — зазначив він.

За його словами, енергетики працюють цілодобово, у три зміни, щоб максимально швидко здійснити всі необхідні ремонтні роботи. Озвучувати прогнози Бойко не береться, адже вони певною мірою залежать від можливих нових атак і їхніх наслідків.

"Ми розраховуємо за кілька днів суттєво покращити ситуацію з графіками. Якщо говорити про повну відмову від них, то боюсь, що для такого прогнозу необхідні не дні, а тижні", — вважає радник прем'єр-міністра.

Ситуація в енергосистемі України

Енергосистема продовжує відновлюватися вже після десяти масованих атак росіян, зазначили в "Укренерго". В Україні діють заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів. З 06:00 до 23:00 застосовуються графіки погодинних відключень у більшості регіонів. Українців закликають споживати ощадливо електроенергію протягом всієї доби.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

В Одеській області триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, яку Росія здійснила 17 листопада.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4521 МВт-год і потужністю 612 МВт.

Нагадаємо, з 18 листопада компанія ДТЕК попередила про зміну графіків відключень світла у Києві та Київській області, у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що графіки відключення світла можуть скасувати в Україні через 2-4 тижні, однак все залежить від регіону.