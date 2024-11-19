Когда в Украине отменят графики отключений света: в правительстве озвучили прогнозы (видео)

По словам советника премьер-министра Юрия Бойко, энергетики работают круглосуточно в три смены, чтобы быстро выполнить все ремонтные работы.

В ближайшее время ситуация со светом в Украине улучшится, однако полностью отказаться от графиков отключения энергии пока не удастся. Для этого нужны недели. Об этом сказал советник премьер-министра Юрий Бойко в эфире телеканала "Киев24".

"Уже произошли значительные улучшения, даже в самом тяжелом Одесском регионе более 60% потребителей запитано. Конечно, это не 100%. Часть потребителей до сих пор продолжает оставаться без электроэнергии, но и масштаб поражений по Одесскому региону самый большой. После таких повреждений за полтора-двое суток восстановить 60% потребителей подачу электроэнергии — это результат, который стоит огромных усилий", — отметил он.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы. Озвучивать прогнозы Бойко не берется, ведь они в определенной степени зависят от возможных новых атак и их последствий.

"Мы рассчитываем за несколько дней существенно улучшить ситуацию с графиками. Если говорить о полном отказе от них, то боюсь, что для такого прогноза необходимо не дни, а недели", — считает советник премьер-министра.

Ситуация в энергосистеме Украины

Энергосистема продолжает восстанавливаться уже после десяти массированных атак россиян, отметили в "Укрэнерго". В Украине действуют меры ограничения потребления для промышленных и бытовых потребителей. С 6:00 до 23:00 применяются графики почасовых отключений в большинстве регионов. Украинцев призывают потреблять экономно электроэнергию в течение всех суток.

Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

В Одесской области продолжается ликвидация последствий массированной ракетно-дроновой атаки, которую Россия осуществила 17 ноября.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4521 МВт-ч и мощностью 612 МВт.

Напомним, с 18 ноября компания ДТЭК предупредила об изменении графиков отключений света в Киеве и Киевской области, в Днепре и Днепропетровской области.

Директор центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что графики отключения света могут отменить в Украине через 2-4 недели, однако все зависит от региона.