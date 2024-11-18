Графики отключений в Киеве и Днепре: как разобраться в новой системе оповещения ДТЭК

Жители Киевской и Днепропетровской областей других, в которых работает ДТЭК, с 18 ноября будут видеть графики отключений с двумя зонами. Чтобы узнать, есть ли свет, надо будет понять, светлая клеточка на графике или темная.

Компания ДТЭК с 18 ноября ввела новый вид графиков отключений электроснабжения, которые будут введены в Киеве и Киевской области, в Днепре и Днепропетровской области. Вместо трех видов отметок будет только два, а данные будут обновляться утром в течение часа после распоряжения НЭК "Укрэнерго". О деталях новых графиков говорится в заметке энергетической компании в Telegram-канале.

В заметке ДТЭК, которая появилась вечером в понедельник 18 ноября, указано, что график будет состоять из двух зон. Светлая зона означает, что в течение указанного времени будет электроэнергия в доме по определенному адресу. Темная зона — электроснабжения нет. Кроме того, энергетики заверили, что актуальные данные будут появляться регулярно, и поэтому люди смогут составить план на день. Чтобы узнать графики отключений, компания предлагает обратиться в чат-боты. Также их можно увидеть на порталах соответствующих распределительных сетей: там система информирования не изменится.

Графики отключений — ДТЭК о двух зонах с 18 ноября Фото: Скриншот

Графики отключений в Киеве и Днепре — детали

На порталах "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети" можно ввести адрес и понять, какой график отключений на текущий период. Энергокомпания объяснила: ежедневно получает от НЭК "Укрэнерго" информацию об объемах отключения и в течение часа данные отображаются на сайте. Введя улицу и номер дома, например, на Оболони, можно увидеть новый вид графиков: светлые и темные зоны. Также указано, когда состоялось последнее обновление данных и есть предостережение на случай, если свет должен быть, но его нет. Если электроснабжение исчезло не по графику, значит произошло аварийное отключение и в течение 15 мин. это отобразится на портале, отметили энергетики.

Графики отключений — как выглядят новые графики ДТЭК 18 ноября Фото: Скриншот

Как узнать графики отключений ДТЭК:

в Киеве и Киевской области — по ссылке;

в Днепре и Днепропетровской области — по ссылке;

в Одессе и Одесской области — по ссылке;

в Донецкой области — по ссылке.

Между тем с первых дней вторжения ДТЭК применяло несколько иную систему оповещения о графиках отключений. На страницах областных филиалов компании было три вида отметок: клеточки пустые белые или светло желтые (означали, что свет будет), клеточки с перечеркнутой молнией яркие (точно не будет света), такие же клеточки, но бледные (вероятно не будет света).

Отметим, в ночь на 17 ноября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине, сообщил президент Владимир Зеленский. Россияне целились по украинской энергетике и запустили 120 ракет различных типов, заявил он.

Напоминаем, 31 октября глава Покровской городской военной администрации рассказал о масштабах повреждения энергетической инфраструктуры населенного пункта, расположенного вплотную к линии фронта.