Разделены по цветам: ДТЭК вводит в Киеве новые графики отключений света (фото)

В компании утверждают — новые графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме из-за обстрелов ВС РФ. И добавили, что в ближайшее время подобная система заработает в Одесской и Днепропетровской областях.

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С 9 декабря ДТЭК вводит в Киеве новые графики стабилизационных отключений. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что новые графики отключений разработали с учетом сложной ситуации в энергосистеме из-за последних террористических обстрелов. Теперь графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике – свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.

– свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано. Серый цвет на графике – в это время гарантированно не будет света.

– в это время гарантированно не будет света. Светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

[ + – ] Новые графики от ДТЭК

В компании также призвали украинцев, которые не находят свой адрес в перечне отключений, сообщать об этом энергетикам через сайт, на странице в Facebook или в колл-центр.

Как долго в Украине будет дефицит электричества?

По информации "Укренерго", дефицит электроэнергии, который неминуемо приведет к плановым или даже аварийным отключениям света, сохраниться до конца зимнего периода. Как объяснил глава правления компании Владимир Кудрицкий, критическую ситуацию в украинской энергетике спровоцировали главным образом ракетные обстрелы ВС РФ, начиная с 10 октября.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно компенсировать частично какими-то мерами типа импорта, но не полностью", — сказал Кудрицкий.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что самая сложная ситуация со светом наблюдается на востоке Украины. В стране значительный дефицит электроэнергии, а ситуацию в энергетике усложняют погодные условия и новые обстрелы, которые ВС РФ произвели вечером 8 декабря.

Также Фокус писал, угрожает ли украинским городам зимой коммунальный армагеддон.