Розділено за кольорами: ДТЕК вводить у Києві нові графіки відключень світла (фото)

У компанії стверджують: нові графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі через обстріл ЗС РФ. І додали, що найближчим часом подібна система почне працювати в Одеській та Дніпропетровській областях.

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З 9 грудня ДТЕК запроваджує у Києві нові графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нові графіки відключень розробили з урахуванням складної ситуації в енергосистемі через останні терористичні обстріли. Тепер графіки складаються із трьох категорій:

Білий колір на графіку — світло є і в даний час його гарантовано.

— світло є і в даний час його гарантовано. Сірий колір на графіку — у цей час гарантовано не буде світла.

— у цей час гарантовано не буде світла. Світло-сірий колір на графіку — можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі збільшуватиметься.

[ + – ] Нові графіки від ДТЕК

У компанії також закликали українців, які не знаходять свою адресу в переліку відключень, повідомляти про це енергетики через сайт, на сторінці у Facebook або кол-центрі.

Як довго в Україні буде дефіцит електрики?

За інформацією "Укренерго", дефіцит електроенергії, який неминуче призведе до планових чи навіть аварійних відключень світла, зберігатиметься до кінця зимового періоду. Як пояснив голова правління компанії Володимир Кудрицький, критичну ситуацію в українській енергетиці спровокували головним чином ракетні обстріли ЗС РФ, починаючи з 10 жовтня.

"Якщо виходити із сьогоднішньої ситуації, із сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна компенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", — сказав Кудрицький.

Раніше в "Укренерго" розповіли, що найскладніша ситуація зі світлом спостерігається на сході України. У країні значний дефіцит електроенергії, а ситуацію в енергетиці ускладнюють погодні умови та нові обстріли, які ЗС РФ здійснили увечері 8 грудня.

Також Фокус писав, чи загрожує українським містам взимку комунальний армагеддон.