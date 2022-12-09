Вводять аварійні відключення: в "Укренерго" розповіли, де найскладніша ситуація зі світлом

У країні спостерігається значний дефіцит електроенергії, а ситуацію в енергетиці ускладнюють погодні умови та нові обстріли, які ЗС РФ здійснили ввечері 8 грудня.

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В Україні 9 грудня спостерігається значний дефіцит електроенергії в системі через пошкодження електростанцій і високовольтних мереж під час ракетних ударів Росії. Про це розповіли в українській енергетичній компанії "Укренерго".

У відомстві повідомили, що місцевим обленерго надали ліміти зі споживання електрики. У деяких областях їх уже перевищили, що спричинило аварійні відключення світла.

Ситуацію в енергетиці також ускладнюють погодні умови. У багатьох регіонах на заході України мороз, дощ зі снігом і сильні пориви вітру, які спричиняють зледеніння дротів та їх пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація спостерігається у східних областях України. Напередодні ввечері російські війська здійснили масований артилерійський обстріл кількох районів.

"Там, де вирішується ситуація, проводитимуться обстеження стану електромереж. Після отримання допуску від військових будуть розпочаті ремонтні роботи", — розповіли енергетики.

Водночас у Київській та Одеській областях продовжуються цілодобові аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема, в Одесі продовжується заживлення побутових споживачів до мережі за резервними схемами.

Нагадаємо, 8 грудня голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що Київська область поки не може повернутися до планових відключень світла. Дефіцит енергії у сфері стабільно становить 30%.

У той же день видання Newsweek повідомляло, що енергосистема України може "рухнути" до Різдва. Журналісти зазначають, що в країні може бути блекаут на тижні, що призведе до гуманітарної катастрофи та зупинить роботу промисловості.