Вводят аварийные отключения: в "Укрэнерго" рассказали, где самая сложная ситуация со светом

В стране наблюдается значительный дефицит электроэнергии, а ситуацию в энергетике усложняют погодные условия и новые обстрелы, которые ВС РФ произвели вечером 8 декабря.

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В Украине 9 декабря наблюдается значительный дефицит электроэнергии в системе из-за повреждений электростанций и высоковольтных сетей во время ракетных ударов России. Об этом рассказали в украинской энергетической компании "Укрэнерго".

В ведомстве сообщили, что местным облэнерго предоставили лимиты по потреблению электричества. В некоторых областях их уже превысили, что привело к аварийным отключениям света.

Ситуацию в энергетике также усложняют погодные условия. Во многих регионах на западе Украины мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра, которые влекут за собой обледенение проводов и их повреждение.

Сейчас самая сложная ситуация наблюдается в восточных областях Украины. Накануне вечером российские войска произвели массированный артиллерийский обстрел наскольких районов.

"Там, где разрешается ситуация, проводиться обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", — рассказали энергетики.

В то же время в Киевской и Одесской областях продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы. В частности, в Одессе продолжается заживление бытовых потребителей к сети по резервным схемам.

Напомним, 8 декабря глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что Киевская область пока не может вернуться к плановым отключениям света. Дефицит энергии в области стабильно составляет 30%.

В тот же день издание Newsweek сообщало, что энергосистема Украины может "рухнуть" к рождеству. Журналисты отмечают, что в стране может быть блэкаут на недели, что приведет к гуманитарной катастрофе и остановит работу промышленности.