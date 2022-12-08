Блэкаут на недели: энергосистема Украины может "рухнуть" к Рождеству, — Newsweek

Такие отключения света могут спровоцировать гуманитарную катастрофу и остановить работу промышленности в стране.

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Энергосистема Украины из-за новых обстрелов и неблагоприятной погоды может полностью выйти из строя еще до Рождества. Об этом пишет издание Newsweek, цитируя руководство Международной некоммерческой организации гуманитарной помощи "Корпус милосердия" (Mercy Corps).

В частности, журналисты напоминают, что ВС РФ уже осуществили восьмую массированную атаку на объекты критической инфраструктуры Украины. На сегодняшний день, как говорится в материале, около 50% энергоинфраструктуры страны повреждено, из-за чего в регионах вводятся экстренные отключения света.

Руководство "Корпуса милосердия" предупреждает, что энергосистема Украины может полностью "рухнуть" еще до Рождества, если российские войска продолжат осуществлять массированные ракетные удары.

"Чего мы опасаемся, так это того, что, учитывая характер и интенсивность воздушных атак, а также их сосредоточенность на критически важной гражданской инфраструктуре, такой как энергосистема, что в какой-то момент, если они сохранят такой же темп в течение следующих нескольких недель, энергосеть столкнется с ситуацией критического массового отказа. Под этим мы подразумеваем перебои в подаче электроэнергии не только на часы или дни, но и, возможно, на недели", — предупредил директор по реагированию организации в Украине Майкл Янг.

По его словам, масштабный блэкаут может спровоцировать гуманитарную катастрофу в стране. Массовые отключения электроэнергии не только оставят граждан без света, воды и отопления, но и поспособствуют остановке промышленных объектов, что повлечет за собой рост уровня безработицы.

Издание Newsweek запросило комментарий у руководства "Укрэнерго" относительно возможного блэкаута в Украине, но на момент публикации национальная энергокомпания официально не комментировала материал журналистов.

Отметим, что ранее ДТЭК прогнозировал применение графиков отключения электроэнергии в Украине как минимум до марта 2023 года.

Также сообщалось, что из-за отключения электроэнергии украинцам разрешили меньше платить за свет.