Блекаут на тижні: енергосистема України може "рухнути" до Різдва, — Newsweek

Такі відключення світла можуть спровокувати гуманітарну катастрофу та зупинити роботу промисловості у країні.

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Енергосистема України через нові обстріли та несприятливу погоду може повністю вийти з ладу ще до Різдва. Про це пише видання Newsweek, цитуючи керівництво Міжнародної некомерційної організації гуманітарної допомоги "Корпус милосердя" (Mercy Corps).

Зокрема, журналісти нагадують, що ЗС РФ уже здійснила восьму масовану атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. На сьогодні, як йдеться в матеріалі, близько 50% енергоінфраструктури країни пошкоджено, через що в регіонах запроваджуються екстрені відключення світла.

Керівництво "Корпусу милосердя" попереджає, що енергосистема України може повністю "рухнути" ще до Різдва, якщо російські війська продовжать здійснювати масовані ракетні удари.

"Чого ми побоюємося, так це те, що, враховуючи характер та інтенсивність повітряних атак, а також їхню зосередженість на критично важливій цивільній інфраструктурі, такій як енергосистема, що в якийсь момент, якщо вони збережуть такий же темп протягом наступних кількох тижнів, енергомережа зіткнеться з ситуацією критичної масової відмови. Під цим ми маємо на увазі перебої в подачі електроенергії не тільки на години або дні, але і, можливо, на тижні", — попередив директор з реагування організації в Україні Майкл Янг.

За його словами, масштабний блекаут може спровокувати гуманітарну катастрофу в країні. Масові відключення електроенергії не лише залишать громадян без світла, води та опалення, а й сприятимуть зупинці промислових об'єктів, що спричинить зростання рівня безробіття.

Видання Newsweek попросило коментар у керівництва "Укренерго" щодо можливого блекауту в Україні, але на момент публікації національна енергокомпанія офіційно не коментувала матеріал журналістів.

Зазначимо, що раніше ДПЕК прогнозував застосування графіків відключення електроенергії в Україні як мінімум до березня 2023 року.

Також повідомлялося, що через відключення електроенергії українцям дозволили менше платити за світло.