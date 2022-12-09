В "Укренерго" розповіли, як довго в Україні буде дефіцит електрики (відео)

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, вісім повномасштабних ракетних атак енергетичної системи України призвели до дефіциту потужностей, що збережеться до весни.

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Дефіцит електроенергії, який неминуче призведе до планових чи навіть аварійних відключень світла, збережеться до кінця зимового періоду. Такий прогноз озвучив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Якщо виходити із сьогоднішньої ситуації, із сьогоднішнього складу генерації, ми розуміємо, що дефіцит існуватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду. Його можна компенсувати частково якимись заходами типу імпорту, але не повністю", — сказав Кудрицький.

За словами голови правління НЕК "Укренерго", критичну ситуацію в українській енергетиці спровокували головним чином ракетний обстріл ЗС РФ, починаючи з 10 жовтня. За цей час для руйнування українських електростанцій Росія використала понад тисячу безпілотних летальних апаратів та ракет.

Загалом Україні пережила вже вісім великих хвиль атак на енергосистему.

Він додав, що із встановленням в Україні плюсової температури повітря роботи з відновлення генеруючих потужностей електростанцій значно прискорилися. Це означає, що поступово обсяг доступної генерації електроенергії збільшується, таким чином зменшуючи дефіцит.

Дещо раніше в "Укренерго" розповіли, коли Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла. Вони почнуть діяти лише тоді, коли можна буде зменшити дефіцит енергії. Це може статися за кілька днів.

Крім того, в "Укренерго" розповіли, що найскладніша ситуація зі світлом спостерігається на сході України. У країні значний дефіцит електроенергії, а ситуацію в енергетиці ускладнюють погодні умови та нові обстріли, які ЗС РФ здійснили увечері 8 грудня.