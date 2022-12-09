В "Укренерго" розповіли, коли Україна зможе повернутися до планових графіків відключення світла

В енергосистемі поступово відновлюються генеруючі потужності, таким чином зменшуючи дефіцит. Найближчим часом, він може знизитись до тих меж, коли електрику можна буде відключати кожні чотири години.

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Україна незабаром зможе повернутись до відключень електрики за графіками. Вони почнуть діяти лише тоді, коли можна буде зменшити дефіцит енергії. Це може статися за кілька днів. Про це розповів голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький під час брифінгу.

Він зазначив, що проблема зменшення дефіциту в енергетиці полягає в тому, що потрібно відновлювати генеруючі можливості. Тому що російські ракетні удари пошкодили гідроелектростанції (ГЕС) та теплоелектростанції (ТЕС).

Атомні електростанції (АЕС) зараз працюють та підтримують систему, проте до вторгнення РФ вони забезпечували 50% потреб в електриці, зараз ситуація аналогічна.

"Виїхати на одній атомній енергії ми не можемо, не можемо лише нею покрити усі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони пошкоджені", — сказав Кудрицький.

За його словами, в енергосистемі поступово відновлюються потужності, що виробляють енергію, тим самим зменшуючи дефіцит. Найближчим часом, він може знизитись до тих меж, коли електрику можна буде відключати кожні чотири години.

"Думаю, через кілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго", — заявив голова правління "Укренерго".

Нагадаємо, 9 грудня в "Укренерго" розповіли, що найскладніша ситуація зі світлом спостерігається на сході України. У країні значний дефіцит електроенергії, а ситуацію в енергетиці ускладнюють погодні умови та нові обстріли, які ЗС РФ здійснили увечері 8 грудня.

8 грудня голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що регіон поки що не може повернутися до планових відключень електрики. За його словами, дефіцит енергії в галузі стабільно становить 30%.