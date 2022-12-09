В энергосистеме постепенно восстанавливаются генерирующие мощности, тем самым уменьшая дефицит. В ближайшее время, он может снизиться до тех пределов, когда электричество можно будет отключать каждые четыре часа.

Related video

Украина в скором времени сможет вернуться к отключениям электричества по графикам. Они начнут действовать только тогда, когда можно будет уменьшить дефицит энергии. Это может произойти через несколько дней. Об этом рассказал глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий во время брифинга.

Он отметил, что проблема уменьшения дефицита в энергетике состоит в том, что нужно восстанавливать генерирующие возможности. Потому что российские ракетные удары повредили гидроэлектростанции (ГЭС) и теплоэлектростанции (ТЭС).

Атомные электростанции (АЭС) сейчас работают и поддерживают систему, однако до вторжения РФ они обеспечивали 50% потребностей в электричестве, сейчас ситуация аналогичная.

"Выехать на одной атомной энергии мы не можем, не можем только ею покрыть все потребности Украины. Нам нужны и другие виды генерации, а они повреждены", — сказал Кудрицкий.

По его словам, в энергосистеме постепенно восстанавливаются мощности, которые производят энергию, тем самым уменьшая дефицит. В ближайшее время, он может снизиться до тех пределов, когда электричество можно будет отключать каждые четыре часа.

"Думаю, через несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", — заявил глава правления "Укрэнерго".

Напомним, 9 декабря в "Укрэнерго" рассказали, что самая сложная ситуация со светом наблюдается на востоке Украины. В стране значительный дефицит электроэнергии, а ситуацию в энергетике усложняют погодные условия и новые обстрелы, которые ВС РФ произвели вечером 8 декабря.

8 декабря глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что регион пока не может вернуться к плановым отключениям электричества. По его словам, дефицит энергии в области стабильно составляет 30%.