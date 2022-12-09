В "Укрэнерго" рассказали, как долго в Украине будет дефицит электричества (видео)

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, восемь полномасштабных ракетных атак энергетической системы Украины привели к дефициту мощностей, который сохранится до весны.

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Дефицит электроэнергии, который неминуемо приведет к плановым или даже аварийным отключениям света, сохраниться до конца зимнего периода. Такой прогноз озвучил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода. Его можно компенсировать частично какими-то мерами типа импорта, но не полностью", — сказал Кудрицкий.

По словам председателя правления НЭК "Укрэнерго", критическую ситуацию в украинской энергетике спровоцировали главным образом ракетные обстрелы ВС РФ, начиная с 10 октября. За это время для разрушения украинских электростанций Россия использовала более тысячи беспилотных летальных аппаратов и ракет.

В целом Украине пережила уже восемь больших волн атак на энергосистему.

Он добавил, что с установлением в Украине плюсовой температуры воздуха работы по восстановлению генерирующих мощностей электростанций значительно ускорились. Это означает, что постепенно объем доступной генерации электроэнергии увеличивается, тем самым уменьшая дефицит.

Несколько ранее в "Укрэнерго" рассказали, когда Украина сможет вернуться к плановым графикам отключения света. Они начнут действовать только тогда, когда можно будет уменьшить дефицит энергии. Это может произойти через несколько дней.

Кроме того, в "Укрэнерго" рассказали, что самая сложная ситуация со светом наблюдается на востоке Украины. В стране значительный дефицит электроэнергии, а ситуацию в энергетике усложняют погодные условия и новые обстрелы, которые ВС РФ произвели вечером 8 декабря.