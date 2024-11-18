Графіки відключень в Києві та Дніпрі: як розібратись в новій системі оповіщення ДТЕК

Жителі Київської та Дніпропетровської областей інших, в яких працює ДТЕК, з 18 листопада будуть бачити графіки відключень з двома зонами. Щоб дізнатись, чи є світло, треба буде зрозуміти, світла клітинка на графіку, чи темна.

Компанія ДТЕК з 18 листопада запровадила новий вигляд графіків відключень електропостачання, які бачитимуть у Києві та Київській області, у Дніпрі та Дніпропетровській області. Замість трьох видів позначок буде лише два, а дані оновлюватимуться щоранку протягом години після розпорядження НЕК "Укренерго". Про деталі нових графіків ідеться у дописі енергетичної компанії в Telegram-каналі.

У дописі ДТЕК, який з'явився увечері в понеділок 18 листопада, вказано, що графік складатиметься з двох зон. Світла зона означає, що протягом вказаного часу буде електроенергія у будинку за певною адресою. Темна зона — електропостачання немає. Крім того, енергетики запевнили, що актуальні дані з'являтимуться регулярно, і тому люди зможуть скласти план на день. Щоб дізнатись графіки відключень, компанія пропонує звернутись у чат-боти. Також їх можна побачити на порталах відповідних розподільчих мереж: там система інформування не зміниться.

Графіки відключень - ДТЕК про дві зони з 18 листопада Фото: Скриншот

Графіки відключень в Києві та Дніпрі — деталі

На порталах "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Дніпровські електромережі" можна ввести адресу та зрозуміти, який графік відключень на поточний період. Енергокомпанія пояснила: щодня отримує від НЕК "Укренерго" інформацію про обсяги відключення і протягом години дані відображаються на сайті. Увівши вулицю та номер будинку, наприклад, на Оболоні, можна побачити новий вигляд графіків: світлі та темні зони. Також вказано, коли відбулось останнє оновлення даних і є застереження на випадок, якщо світло має бути, але його немає. Якщо електропостачання зникло не за графіком, отже сталось аварійне відключення і протягом 15 хв це відобразиться на порталі, наголосили енергетики.

Графіки відключень - як виглядають нові графіки ДТЕК 18 листопада Фото: Скриншот

Як дізнатись графіки відключень ДТЕК:

у Києві та Київській області — за посиланням;

у Дніпрі та Дніпропетровській області — за посиланням;

у Одесі та Одеській області — за посиланням;

у Донецькій області — за посиланням.

Тим часом з перших днів вторгнення ДТЕК застосовувало дещо іншу систему оповіщення про графіки відключень. На сторінках обласних філій компанії було три види позначок: клітинки порожні білі або світло жовті (означали, що світло буде), клітинки з перекресленою блискавкою яскраві (точно не буде світла), такі ж клітинки, але бліді (ймовірно не буде світла).

Зазначимо, в ніч на 17 листопада ЗС РФ завдала масованого ракетного удару по Україні, повідомив президент Володимир Зеленський. Росіяни цілились по українській енергетиці і запустили 120 ракет різних типів, заявив він.

Нагадуємо, 31 жовтня очільник Покровської міської військової адміністрації розповів про масштаби пошкодження енергетичної інфраструктури населеного пункту, розташованого впритул до лінії фронту.