От одного дня до месяца: когда в Украине может улучшиться ситуация с электроэнергией (видео)

Эксперты отмечают, что графики отключения света в Киеве могут быть лишь несколько дней, а вот в Одессе ситуация с электроэнергией восстановится через месяц.

Графики отключения света могут отменить в Украине через 2 — 4 недели, однако все зависит от региона. Такое мнение высказал директор центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала "Киев 24".

"Очень мощная атака была в части южной сети. Одесса в очень сложной ситуации. К сожалению, эта ситуация будет длиться дольше, чем в среднем по стране. Я думаю, что две-две с половиной недели шаг за шагом в Одесской области и Одессе будет улучшаться энергообеспечение. Что касается других регионов, то в Сумах будет сложно, сейчас в Ровно идет восстановление того, что повреждено. Здесь тоже понадобиться две, три, четыре недели, чтобы восстановить элементы оборудования, которое пострадало", — рассказал Александр Харченко.

Он уточнил, что столица "идет со всей Украиной". По словам эксперта, графики отключения света в Киеве применяются из-за ограничений выдачи атомных электростанций. Эксперт выразил надежду, что в течение 5-7 или максимум 10-12 дней в столице их могут отменить.

Александр Харченко добавил, что в случае снижения температуры до -10...-12, то графики отключения света могут содержать минимум одну очередь.

"Ситуация такова, что только восстановили какие-то элементы генерации и передачи, как у них "прилетает". Это соревнование их (российских — ред.) ракет с нашей способностью восстанавливать. Я думаю, что при температуре -10...-12 градусов одна очередь отключений точно понадобиться", — отметил он.

Графики отключения света: почему важно быстро восстановить генерацию

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, для восстановления энергосистемы понадобится 3-4 дня. Однако он предположил, что графики отключения света могут действовать и на следующей неделе.

"Нам нужно несколько дней, возможно, три — четыре дня для того, чтобы полностью восстановить работу, но при этом отключения останутся до конца недели, потому что неизвестно, как будет ситуация с электроэнергией, а она очень дорогая", — рассказал эксперт

Олег Попенко добавил, что в Европейском Союзе она в пять раз дороже, чем сейчас она есть в Украине, ее закупка — это прямые убытки для нашей энергетической компании. Именно поэтому необходимо восстанавливать генерацию страны.

Графики отключения света в Киеве: что известно

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что в Киеве и области поражений критических объектов нет. Однако он добавил, Киев — это часть сети, и поэтому в этой сети есть нехватка электрической энергии. Поэтому в столице также применяются графики отключения света.

"Она небольшая, но сегодня, скорее всего, графики включений еще будут работать так, как это определено. А вот, например, завтра — послезавтра, скорее всего, можно будет надеяться или на полную отмену этих графиков, или на сокращение их, например, до одной очереди. Посмотрим, но, похоже всего, что энергетики справятся", — рассказал Геннадий Рябцев.

Напомним, 17 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. По словам министра энергетики Германа Галущенко, целью врага были объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране. Из-за атаки в Украине введены графики отключения света.

Также начали действовать экстренные обесточивания электроэнергии и в Одесской области. Сейчас там частично без света остаются два района. Также в области проблемы с водоснабжением и отоплением. Между тем в некоторых областях графики отключения света отменили.