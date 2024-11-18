Від одного дня до місяця: коли в Україні може покращитись ситуація з електроенергією (відео)

Експерти зазначають, що графіки відключення світла в Києві можуть бути лише декілька днів, а от в Одесі ситуація з електроенергією відновиться через місяць.

Графіки відключення світла можуть скасувати в Україні через 2 — 4 тижні, однак все залежить від регіону. Таку думку висловив директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі телеканалу "Київ 24".

"Дуже потужна атака була в частині південної мережі. Одеса в дуже складній ситуації. На жаль, ця ситуація буде тривати довше, ніж в середньому по країні. Я думаю, що два-два з половиною тижні крок за кроком в Одеській області та Одесі буде поліпшуватися енергозабезпечення. Що стосується інших регіонів, то в Сумах буде складно, зараз у Рівному йде відновлення того, що пошкоджено. Тут теж знадобитися два, три, чотири тижні, щоб відновити елементи обладнання, яке постраждало", — розповів Олександр Харченко.

Він уточнив, що столиця "іде з усією Україною". За словами експерта, графіки відключення світла в Києві застосовуються через обмеження видачі атомних електростанцій. Експерт висловив сподівання, що протягом 5-7 або максимум 10-12 днів в столиці їх можуть скасувати.

Олександр Харченко додав, що у випадку зниження температури до -10…-12, то графіки відключення світла можуть містити мінімум одну чергу.

"Ситуація така, що щойно відновили якісь елементи генерації та передачі, як у них "прилітає". Це змагання їхніх (російських – ред.) ракет із нашою здатністю відновлювати. Я думаю, що при температурі -10…-12 градусів одна черга відключень точно знадобитися", — зазначив він.

Графіки відключення світла: чому важливо швидко відновити генерацію

На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, для відновлення енергосистеми знадобиться 3-4 дні. Однак він припустив, що графіки відключення світла можуть діяти й на наступному тижні.

"Нам потрібно декілька днів, можливо, три — чотири дні для того, щоб повністю відновити роботу, але при цьому відключення залишаться до кінця тижня, тому що невідомо, як буде ситуація з електроенергією, а вона дуже дорога", — розповів експерт

Олег Попенко додав, що в Європейському Союзі вона в п'ять разів дорожче, ніж зараз вона є в Україні, її закупівля — це прямі збитки для нашої енергетичної компанії. Саме тому необхідно відновлювати генерацію країни.

Графіки відключення світла в Києві: що відомо

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що в Києві та області уражень критичних об'єктів немає. Однак він додав, Київ — це частина мережі, і тому в цій мережі є нестача електричної енергії. Тому в столиці також застосовуються графіки відключення світла.

"Вона невелика, але сьогодні, скоріше за все, графіки ввімкнень ще будуть працювати так, як це визначено. А от, наприклад, завтра — післязавтра, скоріше за все, можна буде сподіватись або на повну відміну цих графіків, або на скорочення їх, наприклад, до однієї черги. Подивимось, але, схоже за все, що енергетики справляться", — розповів Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. За словами міністра енергетики Германа Галущенко, метою ворога були об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні. Через атаку в Україні введені графіки відключення світла.

Також почали діяти екстрені знеструмлення електроенергії й в Одеській області. Наразі там частково без світла залишаються два райони. Також в області проблеми з водопостачанням та опаленням. Тим часом в деяких областях графіки відключення світла скасували.