С 6 утра и до позднего вечера: когда будут выключать свет 22 ноября (графики)

В "Укрэнерго" сообщили, когда будут действовать графики отключений в пятницу. Энергетики будут применять одну и две очереди.

В пятницу в Украине будут действовать графики отключений света с 6 утра и почти до полуночи. Об этом 21 ноября сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Графики отключений света на 22 ноября

22 ноября энергетики будут применять:

одну очередь — с 6:00 до 7:00;

две очереди — с 7:00 до 18:00;

одну очередь — с 18:00 до 22:00.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — объяснили в "Укрэнерго".

Украинцев предупредили, что в течение суток объем ограничений может меняться. Потребителей попросили не включать сразу несколько мощных электроприборов, когда возвращается свет.

Где искать графики отключений света

Посмотреть, когда у вас будут выключать электроэнергию по графику, можно в зависимости от региона:

графики для Киева;

графики для Киевской области;

графики для Одесской области;

графики для Днепропетровской области;

графики для Винницкой области;

графики для Донецкой области;

графики для Житомирской области;

графики для Запорожской области;

графики для Сумской области;

графики для Полтавской области;

графики для Харьковской области;

графики для Черниговской области;

графики для Львовской области;

графики для Закарпатской области;

графики для Тернопольской области;

графики для Хмельницкой области;

графики для Ровенской области;

графики для Волынской области;

графики для Ивано-Франковской области;

графики для Черновицкой области;

графики для Черкасской области;

графики для Кировоградской области;

графики для Николаевской области.

Напомним, 21 ноября в большинстве регионов увеличили объем ограничений. В Днепропетровской области без света осталась половина потребителей электроэнергии.

Ночью на 21 ноября ВС РФ осуществили обстрел Украины, силы ПВО ликвидировали шесть ракет типа Х-101. В результате атаки в ряде регионов ввели экстренные отключения света.