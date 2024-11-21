С 6 утра и до позднего вечера: когда будут выключать свет 22 ноября (графики)
В "Укрэнерго" сообщили, когда будут действовать графики отключений в пятницу. Энергетики будут применять одну и две очереди.
В пятницу в Украине будут действовать графики отключений света с 6 утра и почти до полуночи. Об этом 21 ноября сообщили в НЭК "Укрэнерго".
Графики отключений света на 22 ноября
22 ноября энергетики будут применять:
- одну очередь — с 6:00 до 7:00;
- две очереди — с 7:00 до 18:00;
- одну очередь — с 18:00 до 22:00.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — объяснили в "Укрэнерго".
Украинцев предупредили, что в течение суток объем ограничений может меняться. Потребителей попросили не включать сразу несколько мощных электроприборов, когда возвращается свет.
Где искать графики отключений света
Посмотреть, когда у вас будут выключать электроэнергию по графику, можно в зависимости от региона:
- графики для Киева;
- графики для Киевской области;
- графики для Одесской области;
- графики для Днепропетровской области;
- графики для Винницкой области;
- графики для Донецкой области;
- графики для Житомирской области;
- графики для Запорожской области;
- графики для Сумской области;
- графики для Полтавской области;
- графики для Харьковской области;
- графики для Черниговской области;
- графики для Львовской области;
- графики для Закарпатской области;
- графики для Тернопольской области;
- графики для Хмельницкой области;
- графики для Ровенской области;
- графики для Волынской области;
- графики для Ивано-Франковской области;
- графики для Черновицкой области;
- графики для Черкасской области;
- графики для Кировоградской области;
- графики для Николаевской области.
Напомним, 21 ноября в большинстве регионов увеличили объем ограничений. В Днепропетровской области без света осталась половина потребителей электроэнергии.
Ночью на 21 ноября ВС РФ осуществили обстрел Украины, силы ПВО ликвидировали шесть ракет типа Х-101. В результате атаки в ряде регионов ввели экстренные отключения света.