Призрак блэкаута. Грозят ли Украине веерные отключения электроэнергии

Фокус выяснил, почему украинская энергетика зимой 2021 года столкнулась с кризисом, и в каком случае возможны плановые веерные отключения жилых кварталов и предприятий страны.

"У нас снова отключение. С восьми вечера. Обещают в два часа ночи включить", — рассказал житель Киевской области Дмитрий Павленко. Такие истории в феврале 2021 года – не редкость. Обычно отключения связаны с аварией электросетей, то есть, они не запланированы. В то же время зимой 2021 года в стране активно поползли слухи о веерных отключениях электроэнергии. Такая практика была распространена в конце 90-ых, когда в пиковые часы потребления электроэнергии целые кварталы городов на 1-2 часа погружались во тьму в соответствии с утвержденным графиком. Затем о веерных отключениях вспомнили в кризисном 2014 году, когда такие ограничения затронули Киевскую, Харьковскую и Черкасскую области.

В январе-феврале 2021 года жителям многих населенных пунктов Украины, как и Дмитрию Павленко, также приходилось сидеть без света по 2-6 часов. Хотя, согласно информации операторов систем распределения, пока причина — плановый ремонт и аварийные ситуации, которые происходят из-за разгула зимней стихии.

График плановых отключений электроэнергии, а также информацию об авариях и ориентировочной продолжительности ремонтных работ можно найти на сайтах операторов систем распределения (облэнерго). Например, об отключении света в Одессе и Одесской области информирует интернет-ресурс "ДТЭК Одесские электросети", ситуацию в Киеве можно выяснить на сайте "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове и области — АО "Харьковоблэнерго", во Львове – "Львовоблэнерго".

Электростанции просят угля

Разговоры о кризисной ситуации в украинской энергетике отнюдь не беспочвенны. Поскольку зима 2020-го оказалась заметно суровее прошлогодней, в январе в сравнении с аналогичным периодом прошлого года энергопотребление увеличилось почти на 6%. В феврале ожидается такая же история.

Кроме погодных условий, на увеличение потребления электроэнергии зимой 2021 года, по мнению Агии Загребельской, основательницы "Лиги антитраста", госуполномоченной АМКУ в 2015-2019 годах, мог повлиять тот факт, что цены на газ для населения с 1 августа 2020 стали рыночными, тогда когда стоимость электричества оставалась льготной. Это могло побудить людей отапливать дома именно электричеством, а не газом.

Сам по себе подобный рост потребления не стал бы критичным для энергосистемы Украины, если бы не многочисленные проблемы у производителей электроэнергии. Одна из них — отсутствие угля на складах ТЭС.

"По состоянию на 16 февраля 2021 года запасы угля на ТЭС составили 294 тыс. т — 18,9% от объема, предусмотренного графиком для тепловых электростанций, утвержденного Минэнерго, — сообщил Фокусу Дмитрий Коваленко, член НКРЭКУ. — График не выполняется АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "Центрэнерго". Практически все электростанции работают "с колес", а отдельные угольные энергоблоки "Центрэнерго" используют природный газ".

Пять энергоблоков ТЭЦ, по данным НКРЭКУ, на 16 февраля и вовсе не могут включиться в работу из-за отсутствия энергоресурсов. Еще 14 энергоблоков — на ремонте.

[ + – ] Энергопотребление увеличилось почти на 6% Фото: Tom Fisk: Pexels

По мнению Агии Загребельской, к дефициту угля могло привести изменение Минэнерго прогнозируемого баланса выработки электроэнергии в сторону увеличения доли тепловой генерации за счет ограничения атомной, из-за чего часть атомных блоков в зимний период оказалась на ремонте.

По данным НКРЭКУ, на ремонте сейчас — 4 энергоблока АЭС, установленная мощность которых ориентировочно превышает мощность 15-ти тепловых энергоблоков. В Нацкомиссии считают, что нужно было сместить такие работы на период весеннего половодья, когда простой энергоблоков на фоне меньшего потребления могли компенсировать гидроэлектростанции, или на лето — пик выработки солнечной энергии.

В украинской энергетической системе ТЭС, которые относительно гибко могут увеличивать или уменьшать выработку электроэнергии, обычно используют для коррекции дисбалансов. Соответственно, в сложившейся ситуации нагрузка на них увеличилась, а запасы угля стремительно сокращались.

Например, на ОАО "Центрэнерго", по информации компании, в ноябре 2020 выработали 134,32% от прогнозного баланса производства электроэнергии, в декабре — 153,38%. В связи с этим сверх плана использовали 362 тыс. т угля.

Из-за отсутствия на ТЭС угля в запланированных объемах, ситуация в энергосистеме будет оставаться сложной, как минимум, до окончания зимнего отопительного периода. Особенно тяжело будет во второй половине февраля 2021 года, когда морозы в Украине усилятся.

"Температура сейчас снижается, и этот осенне-зимний период действительно непростой. Но у нас есть план, как сбалансировать энергосистему, — заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка". — Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС (Хмельницкой атомной электростанции — Фокус), которое состоялось сегодня (15 февраля — Фокус) в 9-31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки "Центрэнерго", которые работают на природном газе".

[ + – ] Веерные отключения: зрада или блэкаут? Фото: eric anada: Pexels

Веерные отключения: "зрада" или блэкаут?

Кроме, собственно, страшилок о грядущих веерных отключениях электроэнергии в Украине, медиапространство взбудоражило возмущение началом импорта электроэнергии в Украину из Беларуси и России.

Действительно, на фоне обострения дефицита электроэнергии ее сначала начали импортировать с территории Беларуси, где недавно ввели в эксплуатацию первый энергоблок Белорусской АЭС, и там весьма заинтересованы в реализации электроэнергии. А с 1 февраля стартовали поставки из России. Альтернативы импорту нет — ведь на территорию так называемой торговой зоны ОЭС Украины, которая охватывает почти всю территорию страны, электроэнергию технически можно поставлять только из России, Беларуси и Молдовы.

Возможности импортировать электроэнергию из стран ЕС есть пока только у ДТЭК – через Бурштынский энергоостров на западной Украине. Однако больших объемов такого импорта нет, а в прошлом году Секретариат Европейского энергетического сообщества заявил, что поможет в расследовании АМКУ относительно вероятного злоупотребление монопольным положением компании ДТЭК Рината Ахметова на Бурштынском энергоострове.

"Вероятно, ДТЭК значительно сокращает импорт электроэнергии из Словакии на Бурштынской энергоостров, не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности.Таким образом, он создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке в сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше", — отметили тогда в Секретариате.

По информации НЭК "Укрэнерго", в течение недели 8-14 февраля коммерческий импорт в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси составил 85,9 млн кВт-ч, из России — 41,7 млн кВт-ч. На Бурштынский энергоостров поступило около 31,3 млн кВт-ч из Словакии, 4,9 млн кВт-ч из Румынии и 4,5 млн кВтч из Венгрии.

Аварийная помощь от смежных энергосистем с 8 по 14 февраля не потребовалась. Однако подобный прецедент уже был во вторник 2 февраля 2021 года, когда с 9-00 до 20-00 Украине пришлось задействовать аварийную помощь от Беларуси объемом 6,6 млн кВт-ч.

В целом, по оценке Агии Загребельской, доля импорта в общем объеме потребления электроэнергии составляет примерно 3-5%, что позволяет Украине покрыть дефицит в ОЭС, вызванный отсутствием угля, ремонтами энергоблоков АЭС и ТЭС, аварийными отключениями и морозами.

Некоторые эксперты считают, что запрет импорта из РФ и Беларуси может повлечь за собой применение веерные отключения по всей стране.

"Если импорт электроэнергии из России и Беларуси прекратится, веерные отключения в Украине в 2021 году будут неизбежны, и отдельные регионы в часы пиковой нагрузки утром и вечером могут остаться без света. Возможно, населения подобные ограничения не коснуться, однако промышленность и экономика понесут потери", — считает эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук.

В будущем, когда будет реализован переход к объединению с европейской энергосистемой, скорее всего, импортировать электроэнергию из РФ не придется. Такой переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", однако его реализация связана с достаточно жесткими условиями относительно стабильности энергосистемы. Пока такой стабильностью украинская энергосистема похвастать не может, а значит, переход к объединению с сетями ЕС откладывается.

И все же в "Укрэнерго" убеждают, что гражданам волноваться по поводу веерных отключений света не стоит.

"Мы не прогнозируем никаких отключений потребителей — бытовых и не бытовых, и в этом состоит наша работа, как системного оператора", — заверил Владимир Кудрицкий.

Кто виноват, что делать

Опрошенные Фокусом компании, организации и эксперты ответственность за текущий кризис в энергетике отчасти возлагают на крупнейшего игрока энергетического рынка — компанию ДТЭК Рината Ахметова.

"Для увеличения производства электроэнергии нашими генерирующими компаниями необходимо уменьшить количество случаев внепланового вывода блоков в аварийный ремонт и решить проблему с дефицитом угля, — заявила Фокусу Агия Загребельская. – Соответственно, если группа ДТЭК будет работать без сбоев, добросовестно выполнять свои договорные и законодательные обязанности, не злоупотреблять монопольным положением и не ограничивать производство — электричество из любой другой страны нам не потребуется".

Впереди у операторов рынка, в первую очередь, ДТЭК, объяснения с ревизорами. Как сообщил Фокусу Дмитрий Коваленко, из-за снижения уровня запасов топлива на складах генерирующих компаний ниже утвержденных объемов, на заседании НКРЭКУ 25 января 2021 года приняли решение о проведении внеплановых выездных проверок АО "ДТЭК Днепроэнерго", ОАО "Донбассэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", а также государственное ПАО "Центрэнерго" относительно соблюдения требований лицензионных условий о наличии необходимых резервов топлива для обеспечения безопасности поставок электрической энергии.

В ДТЭК, впрочем, ответственность за кризис возлагают на государство. На состоявшейся в начале февраля 2021 года пресс-конференции Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК заявил, что текущий кризис на рынке электроэнергии стал следствием фундаментальных экономических ошибок по административному вмешательству в ценообразование, из-за чего финансовый дефицит отрасли уже превысил 50 млрд грн. Именно с ростом задолженности топ-менеджер ДТЭК связывает повышенную аварийность в отрасли.

Для решения проблем рынка Тимченко призывает устранить неопределенность в кадровой политике в профильных госведомствах (считай – назначить министра энергетики), погасить долги ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами ВИЭ, исключить административное вмешательство со стороны регулятора, либерализовать тарифы.

Чем бы ни закончилось противостояние сторон, если уроки зимы 2021 года не будут выучены, похожая ситуация вполне может повториться год спустя. По мнению Владимира Кудрицкого, подготовиться к следующему отопительному периоду поможет обеспечение работы 11-12-ти энергоблоков атомных электростанций, что позволит избежать зависимости от количества угля на складах ТЭС и уровня их аварийности. Кроме этого, Кудрицкий призывает усилить ответственность участников рынка за обеспечение станций необходимым топливом.